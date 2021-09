Prefeitura conclui essa semana obras de recapeamento asfáltico em três vias da cidade

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade realizou ao longo dessa semana, entre os dias 6 e 9 de setembro, serviços de recapeamento asfáltico em três diferentes localidades com trechos castigados pela ação do tempo. O trabalho teve início da segunda-feira, ponto facultativo do Feriado da Independência, com renovação de 300 metros lineares da malha na rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR), que liga as avenidas dos Trabalhadores, Padre Jaime e Mogi Mirim. Um investimento de R$ 150 mil feito a partir da reprogramação de convênios firmados com o Governo Federal.

A ação teve sequência na quarta-feira, 8 de setembro, com recapeamento de 350 metros da Rua Izalino Lealdini Osalo, no bairro Jardim Bela Vista, via em que está instalado o Centro de Saúde Dr. José Seixas Pereira. O recurso financeiro necessário para as melhorias neste ponto foi de R$ 170 mil. Outros R$ 250 mil foram aplicados na terceira e última etapa de asfaltamento da semana: 440 metros lineares da Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, que liga o Buriti Shopping à Avenida Brasil, também foram recapeados.

“Sabíamos que a recuperação do asfalto em centenas de pontos da cidade seria um dos grandes desafios da nossa administração. E temos procurado atacar esse problema de frente, investindo forte em melhorias desde o início do ano e buscando novos investimentos junto ao Estado e ao Governo Federal para darmos sequência ao longo do próximo ano”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti, que acompanhou de perto os trabalhos na rotatória do HMTR na manhã do dia 6.

Ao longo dos primeiros oito meses do ano, a Prefeitura levou asfalto à Avenida Gabriela Caruso Soares, no Distrito Industrial João Batista Caruso, e a trecho da Estrada Municipal Nagib Matte Merhej – além da duplicação da Avenida Brasil, importante via de acesso à cidade. Foram recapeados trechos da Avenida Clara Lanzi Bueno, na Vila Leila, da Rua José Penteado, no Jardim Novo I, Rua Cristóvão Colombo, no bairro Vila Paraíso, Rua Paulo Aparecido Amorim, no Jardim Igaçaba, Rua Pedro de Souza Moreira, na Vila São Pedro, a Avenida Ponta Grossa, no Jardim Ypê II e Rua Vergilino Maria da Silva, no Jardim Serra Dourada.

As ruas Eufrosina de Oliveira e Benedito Feitosa também foram totalmente recapeadas, e a Rua José Oscar de Mello passou por melhoria parcial. No Jardim Guaçu-Mirim foi recuperado o asfalto da Rua Yolanda Martini, desde a Avenida Mogi Mirim até próximo da Rua Francis Mamede. No Jardim Murilo, por sua vez, receberam nova pavimentação a Rua Pedro Bernardo de Souza e trechos da Rua Rita Aparecida Rodrigues, que margeia a área verde do Córrego Cantagalo. Mais trechos devem receber investimentos similares nas próximas semanas.