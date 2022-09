Campanha contra a poliomielite termina nesta sexta-feira, 30, com bom índice de imunização no município

Em Mogi Guaçu, desde o início da campanha contra a poliomielite no dia 8 de agosto, foram vacinadas 8.436 crianças de com idade entre 1 e 4 anos, 11 meses e 29 dias, o que equivale a 93,53% do público-alvo de 9.019 indivíduos. O prazo final da Campanha contra a Poliomielite e de Multivacinação para Atualização de Caderneta é nesta sexta-feira, 30 de setembro. A Secretaria Municipal de Saúde tinha como meta índice de cobertura vacinal de 95% dentro do município.

A enfermeira da Vigilância Epidemiológica (VE), Thatiana Póvoa de Faria, comentou que a cobertura vacinal no município conseguiu alcançar um bom número de crianças imunizadas. “Falta pouco para atingirmos a nossa meta. Os pais se conscientizaram e levaram os filhos para receber as doses e iremos sair da zona de risco. Vacinar é um ato de amor e, por isso, é um compromisso de todos, dos pais, dos profissionais de saúde, dos gestores públicos e de toda a sociedade”, disse.

A imunização contra a pólio, doença conhecida como paralisa infantil, é destinada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de já terem tomado todas as doses de rotina. Já a campanha de multivacinação é para crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. A campanha está sendo realizada nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBBs) da cidade.

Munícipio

As duas campanhas estão sendo realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e as vacinas são oferecidas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBBs) do município de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h45 e das 13h às 15h. É importante destacar que nas unidades da Zona Sul, Santa Cecília e do Distrito de Martinho Prado Júnior a imunização ocorre em horário estendido das 8h às 17h.

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação 2022

Período: até 30 de setembro

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h

UBS Centro de Saúde

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 17h

USF Santa Cecília

UBS Zona Sul

UBS Martinho Prado Júnior

Vacinas disponibilizadas para crianças

BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela.

Vacinas disponibilizadas para adolescentes

Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada).