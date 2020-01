Formulário para cadastro e recadastro de subsídio para transporte de universitários já está disponível

A Secretaria de Educação divulgou o edital de cadastro e recadastro para o subsídio de transporte para estudantes universitários no ano de 2020. Os interessados devem preencher a ficha de cadastro e comparecer no local de atendimento com os seguintes documentos:

RG e CPF ou CNH;

Se casado, deve apresentar a certidão de casamento;

Se separado, deve apresentar a certidão de divórcio e carta de sentença;

Se recebe pensão alimentícia, deve apresentar documento que comprove o recebimento;

Atestado de óbito em caso de falecimento dos pais;

Cópia da conta de água ou luz atual;

Se a casa for alugada, deve apresentar o contrato de locação;

Atestado ou declaração de matrícula;

Contrato do Fies ou Prouni;

Declaração da empresa que realizará o transporte;

Comprovantes de renda familiar.

O estudante solteiro deve comprovar a renda dele e de seus pais; se casado, este comprova a renda dele, da esposa e dos filhos acima de 16 anos que trabalham com registro em carteira ou não.

Os documentos devem ser apresentados com cópias legíveis e acompanhados dos originais para conferência. As fichas de cadastro/recadastro e os documentos serão analisados pelas assistentes sociais da Secretaria de Educação.

O recolhimento das fichas e conferência dos dados será realizado entre os dias 2 e 13 de março, das 8h às 16h, no Centro de Apoio Pedagógico Especializado (CEAPE), situado na Rua Maria de Souza Mendes, Jardim Progresso.

A divulgação dos nomes dos beneficiados com o subsídio será no dia 17 de abril, no site da Prefeitura de Mogi Guaçu e no mural da Secretaria de Educação, que fica na Avenida Bandeirantes, nº 945, Parque Cidade Nova.

Após a divulgação do resultado, os universitários beneficiados com o subsídio têm o prazo de 22 a 30 de abril para informar os dados bancários para depósito.

Esses dados poderão ser informados pelo telefone 3831-9780 ou na própria Secretaria de Educação. Os universitários que já possuem conta corrente no banco Itaú, poderão informar os dados na ficha de cadastro/recadastro. Para ter acesso ao edital completo e a ficha de inscrição, acesse mogiguacu.sp.gov.br/educacao.