4 cirurgias íntimas que estão ganhando as brasileiras

Você sabia que a cirurgia íntima é sucesso no Brasil? Isso mesmo! Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética em 2017, o Brasil é líder mundial em cirurgia íntima feminina. Em primeiro lugar no ranking das brasileiras está a cirurgia de ninfoplastia, como é chamada a cirurgia da região genital feminina, com 21 mil cirurgias ao ano.

O assunto pode causar um pouco de estranheza e ainda ser tratado como tabu, mas uma coisa é fato: muitas mulheres recorrem a esse tipo de intervenção. “A cirurgia plástica íntima é qualquer procedimento no órgão genital feminino, ou seja, realizados na vulva – parte externa e na vagina – parte interna”, explica o ginecologista e obstetra do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, Dr. Henrique Cassiano.

E, são várias as indicações que levam a mulher a realizar uma cirurgia íntima, como a melhora do aspecto estético, redução do desconforto ocasionado pelo uso de determinadas roupas ou durante a prática de atividades físicas e nas relações sexuais. “O procedimento promove a rejuvenescimento genital, a redução das assimetrias, o excesso ou falta de volumes, o alargamento vaginal”, esclarece o especialista.

Não existem contraindicações absolutas, entretanto, a cirurgia deve ser evitada em pacientes com infecções de pele ativa, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca e asma descontroladas. Também não existe contraindicação de gravidez após o procedimento, desde que se respeite o período de recuperação , que costuma ser tranquilo.

Após o procedimento é necessário ficar de repouso e utilizar bolsas de gelo por alguns dias, evitar atividades físicas por aproximadamente 3 semanas, conservar a abstinência sexual por no mínimo 30 dias e manter uma boa higiene no local operado. “A região operada também pode ter a sensibilidade reduzida durante o período de cicatrização, que acontece em média em 30 dias. A sensibilidade durante a relação sexual costuma não se alterar, mas já houve casos de mulheres que relataram um aumento na excitabilidade” conta o especialista.

Se interessou sobre o assunto? Conheça mais sobre cada cirurgia íntima feminina:



Ninfoplastia

Também conhecida por Labioplastia, Ninfoplastia é a cirurgia que visa reduzir o tamanho dos pequenos lábios vaginais. No procedimento é feito uma incisão para a retirada do excesso de pele que compõem os pequenos lábios e o clitóris, respectivamente.



Clitoroplastia e Clitoropexia

A Clitoroplastia tem por objetivo retirar o excesso de pele que recobre o clítoris, já a Clitoropexia é uma cirurgia relativamente nova, e consiste na redução do tamaho do clitoris em si. Na Clitoropexia a glande do clitoris é fixada no osso pubiano, reduzindo assim seu tamanho de 1 a 2 cm.



Labioplastia maior e Preenchimento dos grandes lábios

A Labioplastia maior é a redução das dimensões dos grandes lábios vaginais, enquanto o Preenchimento destina-se a aumentar o volume dos grandes lábios.Na cirurgia de Labioplastia maior é feita uma excisão para reduzir o volume dos grandes lábios, já no preenchimento utiliza-se algumas substâncias sintéticas ou a própria gordura da paciente para inserir nos grandes lábios, restaurando assim o aspecto natural da região.



Redução do monte de Vênus

Monte de Vênus é a estrutura anatômica localizada acima do púbis, entre o abdome e o clítoris. A redução é realizada através de lipoaspiração ou ressecção do excesso de pele.

Na Redução do monte de Vênus é realizada uma lipoaspiração da região acima do púbis para a retirada do excesso de gordura no local.



Sobre o Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

Com mais de 30 anos de história, o Hospital São Francisco teve seu início em 1986 com um grupo de médicos que partilhavam do mesmo objetivo de criar um hospital moderno, com equipamentos inovadores e aliado a um atendimento de qualidade que que preza pelo conforto e bem-estar de seus pacientes.

O projeto inicial com 35 médicos-sócios hoje conta com mais de 100, além dos 600 funcionários, 7.500 atendimentos no pronto atendimento e as 600 cirurgias realizadas mensalmente.