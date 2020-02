Estrutura de pré-moldados é concluída na Franco Montoro

Foi concluída no final da manhã de sábado, dia 15, a montagem da estrutura em concreto pré-moldado do novo prédio do Campus II da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” que abrigará o curso de Medicina a partir do terceiro ano.

A última laje e a última viga foram instaladas pouco antes do meio-dia. O término da montagem foi comemorado pelos operários. A fixação de 36 pilares, vigas e lajes começou no dia 17 de janeiro deste ano e corresponde a mais ou menos 50% da obra.

A obra, iniciada efetivamente em novembro, após a conclusão da terraplenagem da área, é executada pela Construtora Spalla Engenharia, que contratou os pré-moldados e a montagem da Cassol, considerada uma das maiores empresas do setor na América Latina.

O novo prédio tem dois pavimentos. O térreo, de 1.303,83 metros quadrados, abrigará sala de professores e tutorias. No superior, de 1.257,54 metros quadrados, funcionarão as salas de aulas e laboratórios de simulação realística, com simuladores de UTI e Centro Cirúrgico.

As próximas etapas da obra consistem do capeamento das lajes do pavimento superior e do contrapiso do térreo, para a colocação do piso de porcelanato, e da instalação dos caixilhos de esquadrias metálicas, que devem ser entregues pelo fornecedor no dia 13 de março.

Posteriormente serão feitas as instalações hidráulicas e elétricas. A previsão é de que a obra seja concluída ainda neste semestre, bem antes do prazo contratual de 10 meses. O investimento é de R$ 2.970.443,74, em financiamento pela Caixa Econômica Federal. A infraestrutura necessária aos dois primeiros anos do curso de Medicina, cuja aula inaugural acontece nesta segunda-feira, dia 17, já está pronta. O novo prédio será utilizado a partir do terceiro ano (5º e 6º semestres) para as práticas de ambulatório médico.