Faculdade de Medicina tem aula inaugural nesta segunda (17)

A aula inaugural do curso de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” acontece na manhã desta segunda-feira, dia 17, e iniciando-se às 8h com a palestra do médico guaçuano Antonio Carlos de Lima Pompeo, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia.

O novo curso começa com oferta de 60 vagas. A primeira turma está praticamente completa. No início da tarde de ontem, último dia para matrículas dos convocados na terceira chamada, estavam confirmadas 56 matrículas, restando a preencher apenas quatro vagas, o que pode ocorrer com alunos transferidos de outras instituições.

No período da manhã, a aula inaugural foi realizada no auditório da faculdade, com a presença de professores, coordenadores, convidados e autoridades, entre as quais o prefeito Walter Caveanha, idealizador da “Franco Montoro” e da Faculdade de Medicina.

Ao contrário dos outros sete cursos de graduação da instituição, que são noturnos, o curso de Medicina será ministrado em período integral, de manhã e à tarde, e terá seis anos de duração, divididos em 12 semestres.

Com turmas anuais de 60 alunos, nestes seis anos 360 futuros médicos estarão colaborando com a saúde pública de Mogi Guaçu na Santa Casa, no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” e nas Unidades de Saúde da rede de Atenção Básica do Município.

Nos primeiros dois anos, os estudantes atuarão em visitas domiciliares com agentes de saúde, na dispensação de medicamentos, nas campanhas de vacinação e acolhimento da população. A partir do terceiro ano, poderão auxiliar no atendimento clínico sob a supervisão de médicos-professores e preceptores.

Para os quatro primeiros semestres (2020 e 2021), toda a infraestrutura necessária está pronta, com Laboratório Morfofuncional, Laboratório de Habilidades Clínicas e nova Biblioteca Acadêmica, com acesso, inclusive, a bibliotecas virtuais, e, ainda, a nova cantina para atender a demanda do período integral.

Investimento de quase R$ 3 milhões em financiamento pela Caixa, as obras de construção do novo prédio que abrigará a Faculdade de Medicina no Campus da Cachoeira de Cima a partir do terceiro ano (2022) seguem em ritmo acelerado, com previsão de serem concluídas antes do prazo contratual de 10 meses. O curso de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” recebeu autorização de funcionamento do CEE-SP (Conselho Estadual de Educação de São Paulo) no dia 18 de setembro de 2019, mesmo ano em que a FMPFM comemorou 20 anos de sua fundação, que ocorreu em 1999, no terceiro ano da terceira gestão de Caveanha.