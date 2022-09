Sylvamo anuncia abertura do seu Programa de Estágio e Trainee 2023

A Sylvamo (NYSE:SLVM), a empresa de papel do mundo e produtora das marcas Chamex, Chamequinho e Chambril, abre inscrições para o Programa de Estágio e Trainee Sylvamo 2023. Para participar, os candidatos precisam realizar seu cadastro no site da vaga selecionada: estágio ou trainee, até o dia 17 de outubro, e não é necessário ter conhecimento da língua inglesa ou experiência prévia de trabalho.

O processo seletivo conta com seis etapas no total, sendo as primeiras fases com avaliações mais abrangentes. Para as vagas de estágio, as três primeiras contemplam: inscrições, teste on-line, academia do conhecimento virtual e entrevista. Para o processo inicial de trainee, serão consideradas: inscrições, teste on-line, oficina de ideias on-line, academia do conhecimento virtual e entrevista. O passo a passo da etapa final será informado aos participantes que passaram nos testes iniciais.

A Sylvamo procura profissionais de diversas origens, perfis e experiências. A companhia valoriza a pluralidade de ideias e pensamentos e acredita que cada pessoa é única. Um time diverso trabalhando coletivamente para atingir um objetivo comum contribui para a construção da empresa, para o fortalecimento das relações entre os times e para o desenvolvimento da companhia.

Na Sylvamo, contamos com equipes dedicadas e colaborativas e com uma liderança que incentiva o desenvolvimento contínuo das pessoas. Acreditamos que o sucesso dos nossos profissionais é o que pode garantir o crescimento da nossa empresa. Por isso, nosso programa de trainee e estágio é uma importante forma de buscarmos novos talentos que estejam em busca de aprendizado, desafios e dispostos a construir uma carreira de sucesso.”, comenta Ana Tasca, diretora de Recursos Humanos da Sylvamo.

Requisitos Vagas Estágio

Estar cursando último ou penúltimo ano do ensino superior em 2023;

Conclusão de curso prevista entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024;

Não é necessário conhecimento do idioma inglês

Não é necessário experiência prévia de trabalho

Benefícios

Vale Alimentação

Transporte fretado

Refeição no local

Gympass

Plano Médico

Plano Odontológico

Seguro de Vida

Acesso ao Clube de Campo (localizado em Mogi Guaçu – SP)

Perfil do estagiário Sylvamo

Ter interesse em aprender e atuar com colaboração;

Agir com responsabilidade;

Ter foco em resultados;

Cursos:

Administração Empresas

Economia

Comércio Exterior

Relações Internacionais

Marketing e Publicidade

Ciências Contábeis / Contabilidade

Serviços Sociais

Engenharia Ambiental,

Ciências Biológicas

Meio Ambiente

Psicologia

Gestão em RH

Tecnologia da Informação

Análise de Sistemas

Engenharia Computação

Sistemas de Informação

Ciências da Computação

Tecnólogo em TI

Processamento de Dados

Engenharia de Software

Engenharia de Produção

Engenharia florestal

Engenharia Agronômica

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica

Engenharia Química

Direito

Logística

Para se inscrever no Programa de Estágio Sylvamo 2023, acesse aqui.

Requisitos Vagas Trainee

Superior Completo – com formação em dezembro de 2022, 2021 ou 2020.

Não é necessário conhecimento do idioma inglês

Não é necessário experiência prévia de trabalho

Benefícios

PPR – Programa de Participação nos Resultados

Refeitório no local

Transporte fretado

Vale alimentação

Plano médico

Plano odontológico

Auxilio Creche para filhos até 6 anos (mães ou pais viúvos ou que tenham a guarda)

Auxilio Filho com Deficiência

Kit Material Escolar

Brinquedo de Natal

Cesta de Natal

Campanha de Vacinação Antigripal

Programa de Assistência ao Empregado

Gympass

Seguro de Vida

Assistência Funeral

Previdência Privada

Empréstimo Pessoal

Empréstimo Consignado

Acesso ao Clube de Campo (localizado em Mogi Guaçu – SP)

Perfil do Trainee Sylvamo

Ter espírito de liderança e trabalhar em colaboração.

Ter interesse em aprender mais sobre o nosso negócio para desempenhar seu melhor papel.

Cursos:

Manufatura:

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica

Engenharia Química

Florestal:

Engenharia Florestal

Agronomia

Engenharia Agronômica

Engenheira produção

Corporativo:

Engenharia Produção

Engenharia Computação

Análises de Sistemas

Ciência da Computação

Sistemas de Informação

Economia

Administração Empresas

Contabilidade

Direito

Psicologia

Relações Internacionais

Comércio Exterior

Para se inscrever no Programa de Trainee Sylvamo 2023, acesse aqui.

Sobre a Sylvamo

Sylvamo (NYSE: SLVM) é a empresa mundial de papel, com fábricas na Europa, América Latina e América do Norte. Nossa visão é ser o empregador, fornecedor e o investimento preferido. Transformamos recursos renováveis em papéis dos quais as pessoas dependem para educação, comunicação e entretenimento. Com sede em Memphis, no Tennessee, empregamos mais de 7.500 profissionais. As vendas líquidas de 2021 foram de US$ 3,5 bilhões.

Para mais informações, acesse o site.