1º Campeonato Guaçuano de Xadrez On-line está sendo transmitido ao vivo pela internet

Na 1ª fase, que já está ocorrendo, todos de cada grupo se enfrentam: o campeão e vice se classificam para o Torneio Diamante; 3º e 4º para o Torneio Platina; e do 5º ao 7º para o Torneio Ouro.

Na 2ª fase, todos os classificados se enfrentam em 4 grupos, nos quais os 2 primeiros se classificam para a 3ª fase: as quartas de final. Na última fase serão definidos os campeões de cada Torneio.

A 1ª fase teve início em 1º de agosto e vai até o dia 21;

A 2ª fase vai de 22 a 04 de setembro;

As finais ocorrerão entre 5 e 20 de setembro.

Confira os grupos:

As partidas estão sendo transmitidas no meu canal no Youtube (Youtube.com/ProWendel)