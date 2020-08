Postos de combustíveis recebem fiscalização intensa contra adulteração

Nesta terça-feira (04), a Polícia Civil desencadeou mais uma etapa da Operação Posto Seguro em Mogi Guaçu.

Agentes da 1ªDIG e do GOE da Deic-Campinas e da Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, com apoio do IPEM e da ANP, fiscalizaram postos de combustíveis naquela cidade, analisando a qualidade dos produtos e a aferição volumétrica das bombas.

Foram colhidos materiais para análise e agora se espera os resultados.