Um bandido morre e outro fica baleado em troca de tiros com a PM após furto em Mogi Mirim

Um dos suspeitos, originário de Joinville/SC, veio a óbito após ser atingido por um disparo no tórax. Ele foi levado à Unicamp pela equipe da Renovias, a concessionária responsável pela rodovia. O segundo suspeito, de 35 anos e identificado como sendo de Franco da Rocha/SP, foi ferido na perna por um tiro, porém sem risco de morte, e foi levado ao hospital pelos Bombeiros Militares.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi comunicado pelo Copom, e os policiais da região estavam em alerta, pois tinham informações sobre o veículo utilizado na fuga. Uma equipe em Jaguariúna avistou o carro Fiat/Idea com placa de Curitiba, utilizado pelos criminosos, e iniciou a perseguição. Em certo momento, os ocupantes perderam o controle do veículo em uma área de mata e, segundo a PM, abriram fogo contra os policiais, que revidaram. Outras viaturas foram chamadas para apoiar a ação e, ao chegarem, encontraram os dois homens baleados e caídos no chão. Os policiais não foram atingidos.

Durante a apreensão, foi encontrada uma arma de fogo calibre 38, bem como um projétil deflagrado, em posse de um dos fugitivos. No carro, foram encontradas ferramentas que provavelmente foram utilizadas no assalto, além de três ponteiras de aço e duas talhadeiras.

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (07), quando dois ladrões tentaram furtar uma agência bancária, uma cooperativa de crédito, no centro de Mogi Mirim. No entanto, eles não conseguiram ter acesso ao cofre e roubaram apenas um revólver calibre 38 pertencente ao vigia da agência, de acordo com a perícia.