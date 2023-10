Trovadores Urbanos retomam a agenda de shows e se apresentam em Mogi Guaçu

Tudo começou no dia 12 de junho de 1990, com muita inspiração, propósito, trabalho, dedicação, paciência, paixão e muito talento para viver situações inusitadas. O resultado dessa trajetória dos Trovadores Urbanos é comemorado, 33 anos depois, na Praça da Capela de Mogi Guaçu no dia 06 de outubro. O show faz parte da turnê “TROVADORES URBANOS 33 ANOS – HISTÓRIAS E CANÇÕES”.

O quarteto vocal formado por Juca Novaes, Eduardo Santhana, Valéria Caram e Maida Novaes, iniciou uma jornada musical pelas janelas e festas da grande cidade de SP, com o serviço de serenatas. Das janelas para os palcos, gravaram 8 CDs, 2 DVDs, shows por todo o Brasil, várias turnês para o exterior e mais de 100 mil serenatas divididos com os melhores músicos de São Paulo.

No currículo, participações em novelas, programas de TV, centenas de pedidos de amor e perdão, incontáveis apresentações em aniversários, bodas, casamentos e batizados, muitas gentilezas urbanas pela cidade, um Instituto cheio de projetos sociais , uma Casa cheia de aconchego, apresentações e notas musicais e um milhão de histórias para contar .

O show “TROVADORES URBANOS 33 ANOS – HISTÓRIAS E CANÇÕES” vai trazer toda a energia maravilhosa dos casos e músicas que embalaram a carreira dos Trovadores Urbanos. O espetáculo vem com os maiores sucessos gravados, as mais pedidas em serenatas e muitas histórias divertidas e incríveis. A turnê começou na cidade de São Paulo, agora chega em Mogi Guaçu e depois em Campinas.

Nesses 33 anos de carreira, eles levaram balde d’água, cantaram para cachorros, para espíritos, em velórios, feiras livres e as inesquecíveis janelas em noites de luar. A arte mais nobre é fazer as pessoas felizes!

Ficha Técnica:



QUARTETO VOCAL

Juca Novaes, Valéria Caram, Eduardo Santhana e Maida Novaes

MÚSICOS

Pratinha (flauta e bandolim)

João Lúcio (violão)

DIREÇÃO ARTÍSTICA

Maida Novaes

ROTEIRO

Trovadores Urbanos

PRODUÇÃO

MMP Produções e Eventos Ltda.

SERVIÇO:

TROVADORES URBANOS – HISTÓRIAS E CANÇÕES

Data: 06 de outubro (Sábado)

Horário: 21h

Local: Praça da Capela

Endereço: Arruamento Primavera, Mogi Guaçu

Gratuito

Os Trovadores também trabalham com outras ações, como o “Sarau do Tricô”, um encontro tradicional que acontece todas às terças-feiras para confecção de colchas para aquecer pessoas em situação de rua. Realizam o projeto “Roda de Mulheres” que oferece atividades divertidas e informativas para mulheres de três bairros carentes da cidade de São Paulo. E por último, mas não tão importante, a famosa e romântica “Seresta de Sexta”, um evento semanal gratuito, para todas as idades acompanhar uma apresentação de serenata com direito a interação de quem acompanha na calçada.