Tragédia: Jovem de 23 anos morre após colidir na traseira de ônibus no Parque Cidade Nova

O acidente trágico aconteceu as 13:45 deste domingo (09) na Avenida Júlio Xavier da Silva. As causas do trágico acidente que vitimou o jovem James Taylor de Souza, de 23 anos serão devidamente investigadas.

A Guarda Civil Municipal participou do atendimento a essa ocorrência. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ao motociclista, que colidiu violentamente na traseira de um ônibus que estava estacionando corretamente.

Com a chegada da ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), a vítima chegou a ser levada em estado grave à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Após perícia, a moto Titan 160, com a frente totalmente destruída, foi liberada para a família do rapaz.

O velório do jovem, que é filho da respeitada GCM Regina e enteado do GCM Pontelli acontece no Velório Santo Antônio no Jardim Novo I no final da noite de hoje.