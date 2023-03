Taekwondista conquista a prata na Série Pan Americana I do Rio de Janeiro

A guaçuana Amanda de Souza Ferreira ficou com a medalha de prata na categoria junior-63 da competição internacional Série Pan Americana de Taekwondo I. O evento aconteceu entre os dias 23 e 26 de março na Arena Carioca, no Rio de Janeiro.

Participaram da Série Pan Americana de Taekwondo I, os melhores taekwondistas do continente americano. O torneio serviu como campeonato qualificatório para os Jogos Pan-Americanos 2023, que acontecerão em Santiago, no Chile, e também para a Série Pan Americana de Taekwondo II.

“Nesta competição a vaga para os Jogos Pan-Americanos fica somente para o campeão de cada categoria disputada. Independentemente do resultado, a nossa atleta está de parabéns e competiu no mesmo nível técnico de todos os competidores presente no evento”, comentou a treinadora da guaçuana, Márcia Ramalho.