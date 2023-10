Stock Car promove Fan Fest no Parque dos Ingás

A Stock Car Pro Series volta a realizar sua Fan Fest em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Sucesso no ano passado, o evento é resultado de uma parceria entre a Vicar e a prefeitura local e tem como objetivo promover uma relação cada vez mais próxima com o público, especialmente na região da cidade que recebe anualmente duas etapas da principal categoria do automobilismo brasileiro.

A Stock Fan Fest está marcada para 27 de outubro (sexta-feira) e terá lugar no Parque dos Ingás, no centro de Mogi Guaçu.

As fan fests são uma atração à parte de grandes eventos esportivos ao redor do mundo. O principal propósito é o de envolver a população local e proporcionar entretenimento de qualidade, além de oferecer contato com o esporte, seus atletas e carros, para quem não possa estar presente para acompanhar as corridas in loco no autódromo.

Música boa e diversão — A sexta-feira vai entregar várias atrações para o público no Parque dos Ingás, como palco com shows de música ao vivo, simuladores de corrida, exposição do Troféu dos Campeões e da taça para o vencedor da etapa do Velocitta, além da câmera 360º que simula uma volta rápida no carro da Stock.

O evento vai contar com a presença de pilotos da Stock Car e da categoria de acesso Stock Series, um emocionante campeonato de pit-stops e interação da equipe da categoria com jogos e brincadeiras com o público presente.

AGENDA

Stock Fan Fest

Local: Parque dos Ingás, Centro, Mogi Guaçu (SP)

Localização:https://maps.app.goo.gl/AzBnGsSwgtPe7ozN9

Horário: sexta-feira (27/10), às 18h