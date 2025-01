SP mais que dobra recursos para investimentos em projetos de infraestrutura em 2025

A Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI-SP) terá em 2025 orçamento 129% maior do que foi no ano passado. O montante previsto pela administração paulista para a pasta que foca na atração de investimentos privados soma R$ 7,99 bilhões. Em 2024, o valor era de R$ 3,49 bilhões.



Pouco mais da metade do orçamento da Secretaria está previsto para obras no metrô de São Paulo: as extensões das Linhas 4-Amarela e 5-Lilás, e a construção da linha 6-Laranja. A nova linha, conhecida por “Linha das Universidades”, por passar próximo a PUC-SP, FMU, FAAP, Mackenzie, Unip, Uninove e São Camilo, tem previsão de receber R$ 3,2 bilhões do Governo de SP neste ano.



Já as ampliações somam mais de R$ 1,1 bilhão em recursos da Secretaria. A obra na Linha 4-Amarela ampliará o ramal em 3,3km com duas novas estações: Chácara do Jockey e Taboão da Serra. Serão investidos R$ 661,1 milhões. Com isso, Taboão da Serra será o primeiro município da região metropolitana a ter um ramal metroviário.



Já a Linha 5-Lilás receberá R$ 565,7 milhões para as obras de extensão até o Jardim Ângela. Serão mais 4,3km e também duas novas estações para a região Sul da capital. A linha vai beneficiar o transporte de mais de 150 mil pessoas com o trecho estendido.



2024 marcou recorde com “maratona” de leilões

O Estado bateu recorde de investimentos em 2024 com a Maratona de Leilões do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Foram nove projetos leiloados, que asseguraram mais de 60% dos R$ 500 bilhões estimado em parcerias até o fim de 2026.



A expectativa é encerrar a gestão com mais de R$ 1 trilhão em aportes privados na economia paulista. Para 2025, são aguardados cerca de dez novos leilões. Destaque para as linhas de trem do Lote Alto Tietê, travessias hídricas, adequação e manutenção de escolas, lote Paranapanema e o Centro Administrativo Campos Elíseos, no centro da capital.



Com os resultados do ano passado, São Paulo já alcançou mais de 60% da meta de R$ 500 bilhões em investimentos prevista até 2026.



Para 2025, previsão é de atrair R$ 50 bilhões em investimentos

O Governo de São Paulo prevê novos investimentos para 2025, com R$ 50 bilhões em leilões, expansão da rede de saúde e melhorias em rodovias em todo o estado. Destaque para o leilão de três lotes de rodovias no interior, somando 1.200 km, e quase R$ 15 bilhões em melhorias para os lotes Paranapanema, Rota Mogiana e Circuito das Águas.



Os investimentos fazem parte dos esforços do Governo de São Paulo em melhorar o ambiente de negócios e fortalecer a parceria com a iniciativa privada, por meio de diretrizes do plano Direção Certa, que reúne ações para modernizar a máquina pública, dar mais eficiência aos gastos e melhorar a capacidade de investimento do Estado.