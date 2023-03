Seis pessoas são detidas pela GCM em desmanche clandestino no Jardim Selma

GCMs apreenderam um carregamento de auto peças furtados ou roubadas que estavam sendo embaladas em um barracão na zona sul.

A ocorrência começou na noite de segunda-feira (27), quando GCMs receberam informação de que em uma casa abandonada no Jardim Selma, indivíduos estariam carregando e descarregando mercadorias.

Uma equipe se deslocou até o local onde em frete ao endereço citado, havia três motocicletas e 2 veículos, todos com emplacamentos de outras cidades. O fato chamou a atenção da equipe que decidiu investigar a casa. Antes de entrarem, porém, os GCMs escutaram barulhos de pessoas trabalhando no local.

Em, certo momento, eles chegaram a pensar que se tratava de um depósito de sites de e-commerce, do tipo Mercado Livre. Nesse intervalo, um portão social abriu e um homem deixou o local. Ele foi abordado e questionado sobre o tipo de atividade que estava acontecendo no interior do imóvel.

O rapaz disse que eles estavam trabalhando com algumas autopeças e se dispôs a chamar o dono do local. Este compareceu à porta e confirmou que estavam embalando peças para automóveis. Ao todo, na casa, havia seis pessoas, todas moradoras de São Paulo e Santo André. No quintal, havia um caminhão-baú já com várias peças em seu interior.

O que mais chamou a atenção foi um motor de um Jeep Commander, modelo 2023, que, pela numeração, pertencia a um carro desse mesmo modelo, furtado no último dia 25 deste mês, em São Paulo. A própria proprietária do Jeep, confirmou à GCM que havia sido vítima de um furto.

Diante das circunstâncias, todos os seis suspeitos foram, imediatamente levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, assim como as autopeças e o caminhão-baú. Após serem ouvidos pelo delegado de plantão, na presença de advogados, os suspeitos pagaram fiança e foram liberados.

Eles deverão responder por receptação. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica, também foram acionados para periciar as peças e o caminhão, que ficaram retidos.