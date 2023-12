Prefeitura renova programa VivaLeite com o Governo do Estado

O secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, renovou o programa VivaLeite com 121 municípios. Ele esteve na manhã desta quarta-feira, dia 13 de dezembro, em Sorocaba, para a renovação do convênio do projeto do Governo do Estado existente há 30 anos. A secretária de Assistência Social, Poliana Aparecida de Arruda, representou o prefeito Rodrigo Falsetti durante a assinatura do convênio.

O programa VivaLeite existe desde 1993 e atende centenas de municípios paulistas conveniados. Podem receber o benefício crianças a partir de 6 meses até 5 anos e 11 meses de idade em situação de vulnerabilidade social. O alimento é liberado para quem tem o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal. O pedido para ter acesso ao programa deve ser realizado em um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) das cidades.

Atualmente, o programa atende, em média, 348 beneficiários em Mogi Guaçu totalizando cota conveniada de 5.220 litros de leite por mês. O objetivo principal do VivaLeite é oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo, enriquecido com Ferro e Vitaminas A e D às crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social.

“Para nós, esse convênio é muito importante. Sabemos que tem gente que vai para a escola ou creche para se alimentar, então, o Programa VivaLeite vem para atender essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social”, comentou a secretária de Assistência Social.