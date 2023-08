Secretaria da Educação realiza o 1º Festival de Xadrez entre Escolas Municipais de Mogi Guaçu  

Na próxima semana, nos dias 4 e 5 de setembro, a Secretaria Municipal da Educação promove o 1º Festival de Xadrez entre Escolas Municipais. A competição será realizada em dois Centros Esportivos e no Serviço Social da Indústria (SESI), entre os alunos dos 5º anos de 24 escolas da rede de ensino. Cada escola deverá levar 32 estudantes, sendo 16 meninos e 16 meninas. A disputa será feita por equipes.

As escolas competidoras serão divididas entre quatro grupos. No dia 4 de setembro, os integrantes do grupo 1, que conta com oito escolas, vão disputar a competição no SESI. Já no dia 5, as outras 16 escolas divididas em outros três grupos vão se enfrentar no Centro Esportivo Alcides Macena Maria, o Pelezão, e no Centro Esportivo Presidente Juscelino K. Oliveira, o Ceresc. O transporte e o lanche para os estudantes serão fornecidos pela própria Secretaria da Educação.

“O xadrez ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico e, com isso, auxilia a desenvolver habilidades matemáticas. Além de ajudar na concentração, na memória, na habilidade de antecipação e na atenção”, reforçou Danielle Cristina Ferreira Mariano, administradora dos Centros de Educação Infantil (CEI) do município.

O Festival segue habilidades descritas no Currículo Paulista, um referencial curricular do Governo do Estado de São Paulo. As habilidades são: experimentar e recriar individual e coletivamente, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos do mundo; explorar e aplicar diferentes estratégias na prática de jogos de tabuleiro; e experimentar jogos de tabuleiro, e reconhecer a importância das regras para planejar e utilizar diferentes estratégias.