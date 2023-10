Saúde vai promover ações preventivas contra o câncer de mama e câncer de colo de útero nos dias 21 e 28 de outubro 

A Secretaria Municipal de Saúde vai promover durante dois sábados, dias 21 e 28 de outubro, a Campanha Outubro Rosa: Um toque que pode mudar a sua vida. Unidades Básicas de Saúde terão uma programação diferenciada nesses dois dias, de acordo com o cronograma abaixo, com o objetivo de chamar a atenção das mulheres para a necessidade da prevenção. Por isso, ações de prevenção serão desenvolvidas em 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Em 11 postinhos, as atividades serão realizadas no sábado, 21 de outubro, sendo: Unidade de Saúde da Família (USF) Chaparral, USF Eucaliptos, USF Hermínio Bueno, USF Guaçuano, USF Santa Cecília, USF Chácaras Alvorada e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Zona Sul, UBS Ypê II, UBS Zaniboni I, UBS Ypê Pinheiro e UBS Zona Norte.

Já no sábado, 28 de outubro, as ações acontecerão somente nas Unidades de Saúde da Família (USF) Santa Terezinha e USF Guaçu Mirim. O foco da campanha é a realização do exame de autoavaliação do toque de mama e de orientações de prevenção sobre o câncer de colo de útero.

“O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização e cuidado que tem como finalidade principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente do câncer de colo do útero. A campanha pretende atingir o maior número de mulheres”, comentou o secretário municipal de Saúde, Luciano Firmino Vieira.

Ele comentou que o Outubro Rosa será realizado aos sábados para que toda a população feminina possa participar da campanha. “Essas ações foram planejadas juntamente com as equipes dos postos de saúde e a escolha dos sábados foi para dar oportunidade a todas as mulheres, principalmente, às trabalhadoras que durante a semana não podem ir até uma unidade de saúde”, comentou.

Campanha Outubro Rosa / Sábados

Sábado, 21 de outubro

USF Chaparral – 8h às 16h

USF Eucaliptos – 8h às 12h

USF Hermínio Bueno – 8h às 16h

USF Guaçuano – 8h às 13h

USF Santa Cecília – 8h às 13h

USF Chácaras Alvorada – 8h às 13h

UBS Zona Sul – 8h às 12h

UBS Ypê II – 8h às 13h

UBS Zaniboni I – 8h às 12h

UBS Ypê Pinheiro – 8h às 12h

UBS Zona Norte – 8h às 13h

Sábado, 28 de outubro

USF Santa Terezinha – 8h às 13h

USF Guaçu Mirim – 8h às 12h