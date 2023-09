Roubo de carga e associação criminosa são frustrados pela Polícia Militar em Mogi Mirim

Na noite de ontem (28), a Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou uma operação bem-sucedida que resultou na prisão de três suspeitos envolvidos em um roubo de carga e associação criminosa. A ação ocorreu na Rua Sebastião Lanza, na Chácara São Marcelo, em Mogi Mirim.

A ocorrência teve início quando o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu informações de que um caminhão carregado com combustível havia sido roubado por oito indivíduos armados, que estavam utilizando um veículo Chevrolet Kadett cinza e um Fiat Siena vermelho sem emplacamento. Os suspeitos teriam seguido em direção a Mogi Mirim.

Por volta das 20h10, o COPOM recebeu um chamado de uma empresa de monitoramento informando que o sinal do caminhão roubado havia sido perdido na Rua João Batista de C. Melo, na Chácara São Marcelo. Com base nessa informação, as equipes da Força Tática do 26º BPM/I foram acionadas para realizar um cerco no local e averiguar a situação.

Ao chegarem à chácara mencionada, que estava em estado de abandono, os policiais constataram que havia dois caminhões no interior da propriedade. Um deles era o caminhão roubado, e o segundo era um caminhão VW 24280 cinza. Ambos estavam conectados por uma mangueira de transmissão de combustível.

Durante a abordagem, um dos suspeitos, posteriormente identificado como J. C. G., foi detido ao lado do caminhão roubado. Outros dois indivíduos empreenderam fuga pulando o muro traseiro da chácara, mas um deles foi capturado pelo policial militar no quintal de uma residência vizinha. O terceiro suspeito, identificado como L. A. P. S., foi detido pela equipe da ROMU (GCM), sob o comando do encarregado Magnam de Mogi Mirim.

Após a prisão, J. C. G. informou que havia sido solicitado para prestar apoio na retirada de combustível de um caminhão que havia atolado, sem conhecimento da procedência criminosa do veículo. J. O. A., por sua vez, revelou que foi chamado por seu cunhado, L., para retirar combustível de um caminhão que havia sido roubado, em troca de uma quantia de R$500,00.

Os três suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa. Os veículos utilizados no crime, um VW 24280 cinza (roubado) e um Volvo 270 cinza, juntamente com um Fiat Uno cinza, foram apreendidos. A carga roubada, avaliada em aproximadamente R$127.700, foi recuperada e devolvida à empresa proprietária.

Os suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a autoridade de plantão, Dra. Gilmara Natália B. dos Santos, tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão, elaborando o Boletim de Ocorrência Policial MW4737/2023 de natureza roubo qualificado e associação criminosa. Eles permanecem à disposição da Justiça.

A perícia foi acionada e compareceu ao local, com a presença do perito Dr. Gustavo e do fotógrafo Bruno, para realizar os procedimentos necessários.

Por: Assessoria de Imprensa da Polícia Militar do Estado de São Paulo