Rock no Rio agita o domingo no Parque dos Ingás

A Secretaria Municipal de Cultura promove no domingo, dia 14 de julho, a 3ª edição do Rock no Rio Mogi Guaçu, no Parque dos Ingás. Foram selecionados sete grupos para se apresentarem no evento, das 15h às 21h. A entrada é franca.

As bandas habilitadas por meio de chamamento público são: Rock Village, Hobe, Rotta do Som, Rockdosage, Gasolinos, Gunser (Guns ‘n Roses Cover) e Allyenados (Slipknot Cover). O evento acontece no final de semana em que é comemorado o Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho.

O evento ainda contará com praça de alimentação e com a Feira de Artesanato.

O secretário de Cultura, André Sastri, comentou que o objetivo do Rock no Rio é fortalecer e incentivar o movimento do rock, como de outros gêneros, e disponibilizar espaços públicos para que os artistas possam divulgar seus trabalhos.

“Essa é a terceira edição do Rock no Rio e temos certeza de que será um sucesso de público, como nas edições anteriores. Teremos um evento muito bem organizado e que poderá receber toda a família com muita segurança levando o rock de qualidade para todos, além de ofertar um espaço e público para as bandas que vão se apresentar”, disse.

Serviço:

3ª edição do Rock no Rio Mogi Guaçu, no Parque dos Ingás

15:00 HOBE

16:00 ROCKDOSAGE

17:00 ROTTA DO SOM

18:00 ROCK VILLAGE

19:00 GASOLINOS

20:00 ALLYENADOS SLIPKNOT COVER

21:00 GUNSER GUNS N’ ROSES COVER

A entrada é franca mas é solicitada a doação de 1Kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade.