Revitalização: Prefeitura executa drenagem de águas pluviais no Centro Esportivo do Jardim São Pedro

Seguindo com as ações de revitalização do Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, conhecido como AICA, no Jardim São Pedro, a Prefeitura de Mogi Guaçu realiza os serviços de drenagem de águas pluviais no local. O trabalho é executado pela empresa Winner Construtora LDTA e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Depois da conclusão da drenagem, a empresa responsável pelo trabalho iniciará a construção das duas novas quadras no centro esportivo do Jardim São Pedro, sendo uma de areia e uma poliesportiva. O projeto prevê ainda a instalação de arquibancadas, academia ao ar livre, playground e de nova iluminação.

Entre os serviços já realizados estão a reforma dos vestiários que receberam novo telhado, vasos sanitários, pias, revestimentos de pisos e azulejos, além de uma nova caixa d’água. A revitalização do centro esportivo está recebendo um investimento de R$ 920.012,14, valor este oriundo de recursos próprios da Administração Municipal. A previsão é que a obra seja concluída em até 12 meses.

“É um espaço que faz muito tempo que não recebe uma zeladoria necessária. Então, vamos revitalizar toda a área para que a população tenha um local para o esporte e para o lazer com quadras poliesportiva e de areia, academia ao ar livre e playground. Mais um local que estamos recuperando, porque o trabalho em nossa gestão nunca para”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

É importante destacar que a piscina que havia no centro esportivo foi aterrada e o local cedeu espaço para a construção das quadras. Além das quadras, novos equipamentos também serão instalados, como conjunto de trave completa com rede para futebol de salão, poste com rede de voleibol e tabela completa com suporte e rede para basquete. A revitalização prevê também a reforma dos alambrados e construção de muro, calçamento em concreto e valetas para escoamento de águas pluviais.