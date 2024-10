Revitalização: Praça Brasília, no Jardim Bela Vista, recebe melhorias

Uma das mais tradicionais praças de Mogi Guaçu começou a receber serviços de manutenção nesta semana. Trata-se da Praça Brasília, no Jardim Bela Vista, que está passando por revitalização por meio de uma parceria entre a Administração Municipal e a empresa VRV. A iniciativa tem como objetivo melhorar o espaço público, tornando-o mais acolhedor e atrativo para a população.

Entre os serviços previstos para a Praça Brasília estão a regularização do piso, construção de rampas acessíveis, demolição de muros de arrimo danificados e a construção de novos, troca dos jogos de mesas de xadrez, reforma das escadas danificadas e instalação de corrimão das escadas. Também será executado um novo paisagismo no local, além de colocação de lixeiras e pintura geral das escadas, guias, bancos e muretas. É importante ressaltar que a praça já conta com nova iluminação em LED.

O trabalho tem apoio das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU), de Obras e Mobilidade (SOM) e de Serviços Municipais (SSM). As Pastas trabalham em conjunto para garantir que todas as melhorias sejam concluídas com sucesso.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou a contribuição da iniciativa privada nessa parceria e que em breve a Praça Brasília irá proporcionar mais segurança, conforto, lazer e qualidade de vida para os moradores do Jardim Bela, assim como para a comunidade e visitantes da região. “Por isso, incentivamos os empresários e a própria população a adotar esses espaços públicos, auxiliando a cuidar, manter e preservar, pois, cuidar do bem público é um compromisso de todos, tanto do Poder Público quanto da população”, comentou.