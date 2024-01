Renovias atendeu mais de 54 mil clientes e salvou 850 vidas em suas rodovias no ano passado

O ano de 2023 foi de muito trabalho para as equipes que prestam atendimento aos clientes, em toda a malha viária administrada pela Renovias. No total, foram realizados 54.262 atendimentos aos clientes, incluindo serviços de guincho, socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar, dentre outros.

Este número representa, em média, 154 atendimentos por dia, sendo 43,9% dos atendimentos (23.867), exclusivamente, por problemas mecânicos. Em muitos destes casos, o guincho é acionado. Em 2023, foram 14.709 remoções de veículos.

“Esse trabalho é realizado 24 horas, ininterruptamente, contribuindo para a segurança dos nossos clientes. Com agilidade no serviço prestado, é possível iniciar o atendimento, informar o Centro de Controle de Operações (CCO), que acionará os demais recursos necessários para um atendimento de excelência”, ressalta o gerente de operações da Renovias, Alberto Correia Junior.

Toda a equipe de operações está à disposição em diversos trechos da malha viária, podendo ser acionada através do 0800 055 9696, bem como pelos telefones de emergência instalados a cada quilômetro nas rodovias. Durante todo o ano passado, foram mais de 37 mil ligações de clientes solicitando, desde apoio aos seus veículos, até informações diversas sobre a malha viária.

VIDAS SALVAS

Em 2023, a Renovias registrou 1.258 acidentes em toda sua malha viária, sendo 619 com vítimas. Mas, o número mais relevante é o número de vidas salvas nos 365 dias do ano. Foram 850 vítimas que tiveram suas vidas preservadas com um atendimento de excelência da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

“A qualidade nos atendimentos faz com que as rodovias administradas pela Renovias, através do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, estejam sempre entre as melhores do Estado”, pontuou Junior.

Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.