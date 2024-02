Região do Jatobazeiro ganha novo reservatório de água feito pelo SAMAE

O SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) investiu R$ 119,8 mil em novo reservatório de água no bairro Chácaras Samambaias, popularmente chamado de Jatobazeiro.

A instalação do equipamento foi finalizada, esta semana. Com capacidade de 50 mil litros, o novo reservatório já entrou em operação.

“O reservatório foi adquirido com recursos próprios da autarquia”, adiantou o diretor de Planejamento e Serviços do SAMAE, Antônio Carlos Bento Junior. Ele explicou que a troca foi necessária em decorrência da oxidação do antigo reservatório.

Vale pontuar que a região possui outro reservatório também com capacidade de 50 mil litros, portanto, dois equipamentos garantindo abastecimento de qualidade para todos os moradores.