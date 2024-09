Quer saber quais são os melhores suplementos para aumentar a testosterona? Então o nosso conteúdo é perfeito para você!

Isso porque vamos explicar todas as melhores opções disponíveis no mercado, bem como a ação de cada um deles no organismo. Além disso, vamos falar também sobre quando a suplementação é indicada e como fazer o uso sem problemas.

Então, confira até o final do conteúdo e fique por dentro de quais os melhores suplementos para aumentar a testosterona e tudo que você precisa saber para usar os suplementos com saúde!

Os melhores suplementos para aumentar a testosterona

São várias as opções de suplementos para aumentar a testosterona, tanto alguns indicados especialmente para isso, quanto outros suplementos alimentares que ajudam no controle hormonal. Então, separamos os melhores deles para te ajudar a encontrar a melhor opção de acordo com as suas necessidades:

ZMA

O ZMA é um suplemento que combina zinco, magnésio e vitamina B6, atuando como suporte para o aumento natural da testosterona no organismo. Além disso, o ZMA também auxilia a função hormonal como um todo e contribui para a recuperação muscular.

DHEA

O hormônio DHEA é convertido em testosterona no organismo de forma natural. Além disso, o DHEA tem mostrado efeitos ainda melhores quando utilizados para aumentar o nível de testosterona em homens com idade mais avançada.

Feno-Grego

O feno-grego é uma semente muito utilizada como suplemento para aumentar os níveis de testosterona de forma muito mais natural. Atualmente, um dos suplementos de feno-grego mais recomendados para quem quer aumentar a testosterona é o TestoFen, que possui em sua composição as sementes.

Tribulus Terrestris

A tribulus terrestris é uma erva daninha originária da Ásia, muito utilizada na medicina tradicional por causa das suas propriedades afrodisíacas. Porém, além dessa ação afrodisíaca, o suplemento da erva é muito utilizado para aumentar os níveis de testosterona no organismo.

Maca Peruana

A maca peruana é um vegetal crucífero da região andina do Peru, muito usada na medicina tradicional para aumentar o vigor físico e a energia. Além disso, a maca peruana também é conhecida por aumentar o desejo sexual e elevar os níveis de testosterona no organismo.

Ginseng

O ginseng é uma planta medicinal usada principalmente para aumentar o rendimento físico e a energia. Porém, a planta também é bastante conhecida por auxiliar no tratamento de disfunção erétil e para melhorar o desempenho sexual.

Vitamina D

A vitamina D é essencial para a regulação hormonal no organismo, incluindo a testosterona. Por isso, a suplementação com vitamina D pode ajudar a regular os níveis do hormônio no organismo e estimular a sua produção de forma natural.

Ômega-3

O ômega-3 tem um papel fundamental no controle do colesterol, além de ajudar na melhora do sistema imune. Porém, uma dieta rica na substância ajuda a manter os níveis de testosterona adequados no organismo.

Zinco

O zinco é um nutriente essencial para a produção de testosterona no organismo. Por isso, suplementar a alimentação com um suplemento de zinco pode ajudar a manter a produção do hormônio adequada.

Além disso, a falta de zinco no organismo pode afetar a libido e as ereções.

Os tipos de suplementos de testosterona

Agora você já sabe quais os melhores suplementos para aumentar a testosterona. Então que tal conferir um pouco mais sobre cada um dos tipos de suplementos?

Em geral, há 3 tipos de suplementos disponíveis no mercado, sendo eles:

Testosterona exógena: nesses suplementos, você encontra o hormônio testosterona na sua forma sintética, geralmente administrados em forma de injeções;

Boosters de testosterona: são suplementos projetados para estimular a produção de testosterona pelo organismo, como por exemplo suplementos de zinco e vitamina D;

Inibidores de aromatase: esses suplementos funcionam inibindo a produção da enzima aromatase, que transforma testosterona em estrogênio.

Quando a suplementação é indicada?

A suplementação de testosterona é saudável e indicada desde que seja feita sob supervisão médica e também quando há uma comprovação de um nível muito baixo de testosterona no organismo.

Por isso, antes de fazer a suplementação, é essencial consultar um especialista para encontrar a melhor opção de suplemento para as suas necessidades. Dessa forma, você vai suplementar a testosterona com muito mais segurança.

Então, já que você já sabe quais os melhores suplementos para aumentar a testosterona, que tal consultar seu especialista e encontrar qual deles é a melhor opção para o seu organismo?