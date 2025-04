Projeto Lixo tem lugar certo é desenvolvido para mais de 1.100 estudantes da rede municipal de ensino

O projeto Lixo tem lugar certo – Guaçu mais limpo começa por você! começou a ser desenvolvido por duas escolas municipais: EMEB (Escola Municipal de Ensino Básico) Ubirajara Ramos, no Ypê Amarelo, e EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Profª Isaura Ana de Freitas Campos, no Jardim Santa Terezinha II. 1.187 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I serão atingidos pelo projeto.

A iniciativa é das Secretarias de Educação e de Serviços Municipais (SSM) e visa conscientizar os estudantes sobre a importância do descarte correto do lixo, além de incentivar atitudes sustentáveis, como a reciclagem. O projeto tem como meta promover práticas de educação ambiental e de responsabilidade socioambiental nos anos iniciados do ensino fundamental.

“Com a abordagem lúdica da Liga do Descarte, os estudantes vão se tornar verdadeiros heróis da reciclagem, engajando suas famílias e a comunidade onde moram nessa missão”, comentou Alessandra de Marchi Silva, supervisora de ensino, que aproveitou para informar que as escolas participantes receberam diversos informativos sobre o tema, para que o projeto possa ser desenvolvido dentro da escola e em aulas diferentes.

O projeto será desenvolvido por essas duas escolas no 2º bimestre do ano letivo, sendo encerrado nos dias 5 e 6 de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). “Nós vivenciamos diariamente a dificuldade que as pessoas têm em descartar o lixo corretamente, então, iniciamos esse projeto em parceria com a Educação, pois os estudantes serão os multiplicadores”, comentou Fábio Luduvirge, secretário da SSM.

As escolas participantes receberam novas lixeiras identificadas para a separação de materiais recicláveis, que foram doadas pelo Big Bom Supermercados, um dos parceiros do projeto. Cada escola vai fazer o planejamento das atividades, que vão incluir histórias em quadrinhos, desafios, caça aos resíduos, concurso de cartazes, entre outras. A coleta será feita toda semana por uma cooperativa em parceria com a SSM.

Os alunos participantes vão receber certificados de participação como Guardiões do Meio Ambiente e a escola o troféu Escola Sustentável. No encerramento, haverá sorteio de brindes para os estudantes. Além do Big Bom, outras empresas do município apoiam o projeto: Guaçu Pneus, Benz Diesel, Luma Peças para Tratores e Willtur Transportes.