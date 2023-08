Projeto Cine Renovias exibe filmes infantis de forma gratuita em parceria com a Secretaria de Cultura  

Nesta segunda e terça-feira, 21 e 22 de agosto, chega a Mogi Guaçu o Cine Renovias, um cinema itinerante gratuito para toda a população. O projeto acontece através de um caminhão que expande as suas laterais se transformando em uma verdadeira sala de cinema com 91 lugares disponíveis, poltronas, um telão e sala climatizada, além da distribuição gratuita de pipoca e refrigerante para os participantes. A ação acontece na praça do Jardim Ypê I, na Rua Valdomiro Faganelo.

Serão exibidas cinco sessões por dia, sendo quatro delas para duas escolas do município: a Escola Estadual Ângela Maria da Paixão Costa e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleonice Ap. da Cruz Kilburn Thiele. A última sessão do dia será aberta ao público e acontece às 18h30, mediante retirada antecipada de ingresso no mesmo local, a partir das 8h30. As entradas são limitadas.

Os Minions 2: A Origem de Gru; Sing 2; Dora, a Cidade Perdida e o Abominável são alguns dos filmes infantis exibidos. Vale ressaltar que buscando a inclusão de todos os públicos, serão disponibilizados filmes com acessibilidade, adaptados com legenda descritiva e libras.

“Estamos trazendo para a população de Mogi Guaçu uma sala confortável com pipoca e refrigerante, além de toda a importância social, garantindo cultura, entretenimento, lazer e a experiência do cinema para toda a população de forma gratuita”, ressaltou a coordenadora do projeto, Bruna Nogueira, que completou afirmando que o projeto vai rodar por mais 11 municípios da região.

O secretário de Cultura, André Sastri, afirmou que a ação segue o Plano Municipal de Cultura descentralizando o fomento a arte e cultura para todas as pessoas. “Levar ações culturais fora do centro cultural é de suma importância. Os filmes exibidos prometem diversão e entretenimento para toda a família”, comentou.

O Cine Renovias é um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Renovias. A ação é uma iniciativa da Renovias através da NG Produções Culturais, com o apoio da Cepar Cultural e da Secretaria Municipal de Cultura.