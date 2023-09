Prefeitura promove Semana das Crianças para os alunos da rede municipal

Entre os dias 2 e 7 de outubro, a Secretaria Municipal da Educação irá promover a Semana da Criança, que será realizada para comemorar o Dia da Criança, data celebrada no Brasil em 12 de outubro. As atividades desta semana especial para os alunos da rede municipal de ensino acontecerão no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

De segunda a sexta-feira, entre os dias 2 e 6 de outubro, no período das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, a programação é totalmente direcionada para os estudantes da educação infantil. O objetivo da Secretaria Municipal da Educação é levar alegria e diversão para os três mil alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil I e II (Emeis), com idade entre 4 e 5 anos.

No local, estes alunos participarão de ações recreativas como, por exemplo, de gincanas, e poderão brincar nos brinquedos infláveis, e poderão assistir aos espetáculos com personagens infantis. Os estudantes terão ainda um cardápio especial no local com pipoca, algodão-doce, suco, água e cachorro-quente.

“A Semana da Criança celebra a infância, etapa marcante do desenvolvimento em que se vivem as primeiras experiências sociais fora do núcleo familiar, sendo ambiente escolar, o oportunizador de lazer e sociabilidade educativa”, disse o secretário municipal da Educação, Paulo Paliari.

Já no sábado, 7 de outubro, a recreação será aberta ao público das 9h às 15h, e contará com parceria das Secretarias Municipais de Comunicação, de Cultura e de Esporte e Lazer (SE). É importante destacar que neste dia serão realizadas as mesmas atividades recreativas e a entrada é franca.

Rede

Paulo Paliari comentou ainda que o Dia das Crianças terá uma programação especial também para as 900 crianças dos Centros de Educação Infantil (CEIs) e para os 10.340 estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

“Essas atividades serão realizadas entre os dias 9 e 20 de outubro, durante o período das aulas e cada escola terá uma programação diferente para que os alunos tenham um Dia das Crianças superespecial com muita recreação, brinquedos infláveis e, claro que com um cardápio especial feito somente para eles”, ressaltou Paulo Paliari.