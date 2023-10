Prefeitura inicia novo pacote de recapeamento asfáltico de 32 vias de Mogi Guaçu  

Mais 32 ruas e avenidas de Mogi Guaçu irão receber novo recapeamento asfáltico a partir desta quarta-feira, 18 de outubro. A Construtora Simoso LTDA, empresa vencedora do processo licitatório, já iniciou o serviço pela Rua Antonio Carlos de Abreu Sampaio, no Jardim Paulista. Além dela, outras três vias deste bairro também serão contempladas sendo elas: Rua Leopoldino Grahl, Rua Pedro Ferreira Alves e Rua Antonio Grosgnac.

Na sequência, o recapeamento asfáltico será executado na Rua José Gotti, no Desmembramento Kamel II. Depois, serão beneficiadas com os serviços a Rua Francisco Alves Pereira, no Jardim Almira, Rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Nova, trecho Avenida José Rodrigues Neto, no Jardim Fantinato, e Rua Teodoro de Souza Mendes, no Jardim Nossa Senhora das Graças. O trabalho que terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM),

As 32 vias guaçuanas que irão receber as melhorias fazem parte de um novo pacote de recapeamento por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel no valor de R$ 5.151.937,92, sendo R$ 5 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 151.937,92 de contrapartida do município.

Novo pacote

Ao todo, 32 ruas e avenidas serão recapeadas por meio deste novo pacote sendo: Avenida Gabriela Caruso, no Distrito Industrial João Batista Caruso; trecho da Avenida José Rodrigues Neto, no Jardim Fantinato; Avenida Paulista, no Jardim Centenário; Rua Paulo Cardoso de Faria e Rua José Vicente Bueno, no Jardim Boa Esperança; Rua Aldo Falsetti, no Jardim Nossa Senhora das Graças; Rua Antônia Ortiz, no Jardim Novo II; Rua Antônio Bazani, no Jardim Ypê I; Rua Cianorte, no Jardim Ypê II; Rua Francisco Alves Pereira, no Jardim Almira; Rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Nova; Rua João Murilo, no Jardim Murilo; Rua Lazaro Teodoro de Freitas, no Distrito de Martinho Prado Júnior; Rua Mateus de Deus, no Jardim Vitória; Rua Orlando Girard Franco, no Jardim Santa Terezinha; Rua Pedro Voltane, no Jardim Santa Terezinha II; Rua Teodoro de Souza Mendes, no Jardim Nossa Senhora das Graças; Rua Terezinha Ravagnani, no Jardim Victória; Rua Tomé de Souza, na Vila Paraíso; Rua Wilsom Martini, no Jardim Samira; Rua São Benedito e Rua Francisco F. de Paula, no Bairro do Lote; Rua Manoel de Paula, na Capela; Rua José de Oliveira e Rua João Gadanhoto, no Parque Real; Rua Profª. Alice C. Silva e Rua Waldemar Armani, no Jardim Guaçu Mirim I; Rua Pedro Ferreira Alves, Rua Antônio Grosgnac, Rua Leopoldino Grahl e Rua Antonio Carlos de Abreu Sampaio, no Jardim Paulista; e Rua José Gotti, no Desmembramento Kamel II.

Demais

E desde terça-feira, dia 17 de outubro, a empresa Kayrós Construtora e Pavimentadora deu continuidade aos serviços de recapeamento asfáltico de mais 11 vias, que fazem parte da etapa final de outro pacote de recapeamento de 32 ruas e avenidas de Mogi Guaçu. Nesse dia, o serviço foi realizado na Rua Pedro Antonio de Arruda e Rua Walter Bueno, no Jardim Cruzeiro, e Rua Barretos, no Jardim Presidente.

Esse trabalho é realizado por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel no valor de R$ 6.887.914,10, sendo R$ 5 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 1.887.914,10 de contrapartida do município.

“Em dois anos e meio já recapeamos 54 ruas até o dia de hoje. Continuamos trabalhando para atingir o maior número possível de ruas e avenidas. Já temos recursos conquistados e, logo, vamos anunciar outros pacotes. Nossa meta é recapear mais de 100 ruas até o final de 2023”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Ruas e avenidas contempladas com novo recapeamento asfáltico

1- Avenida Ponta Grossa – Jardim Ypê II

2- Avenida Nagib Matte – Jardim Suécia

3- Rua Virgilimo Maria da Silva – Serra Dourada

4- Avenida Vereador Jose Augusto Caveanha – Jardim Fantinato

5- Avenida Paula Amorim – Jardim Igaçaba

6- Rua Pedro de Souza Moreira – Jardim Jacira

7- Avenida Gabriela Caruso – Jardim Imperial

8- Rotatória da Hyundai – Avenida Padre Jaime

9- Rotatória do Hospital Municipal – Avenida Mogi Mirim

10- Avenida Brasil (sentido Tiro de Guerra)

11- Rua José Colombo – Centro

12- Rua Cristóvão Colombo – Jardim Itamaraty

13- Rua Izalino Lealdini – Jardim Bela Vista

14- Rua Dorival Bueno – Morro do Ouro

15- Rua Vereador Elízio Damião – Morro do Ouro

16- Rua Ângelo Bombo – Morro do Ouro

17- Rua Henrique Coppi – Morro do Ouro

18- Rua Minas Gerais – Jardim Centenário

19- Rua Antônio da Silva Leme – Nova Alvorada (antigo Limoeiro)

20- Rua Luiz Martini – Centro

21- Avenida Marechal Castelo Branco – Centro

22- Avenida Melvin Jones – Jardim Nossa Senhora das Graças (BNH)

23- Rua dos Operários – Vila Paraíso

24- Avenida Dom Pedro I – Vila Paraíso

25- Trecho da Rua Bragança Paulista – Jardim Santo Antônio

26- Trecho da Rua Atibaia – Jardim Santo Antônio

27- Rua Ângelo Armani- Parque Real (infraestrutura)

28- Rua Francisco Franco de Godoy – Imóvel Pedregulhal

29- Trecho Tancredo Neves – (sentido Tiro de Guerra)

30- Rua Mario Jacinto -Jardim Santa Terezinha

31- Trecho da Avenida Emília Marchi Martini (em frente a USF Suécia)

32- Avenida Basílio Brunheroto – Jardim Ypê V

33- Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos

34- Rua Maria Palhares Cassimiro – Parque do Estado I

35- Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo – Bairro da Roseira

36- Rua Leopoldo Campos Pedrini – Distrito Industrial João Batista Caruso

37 – Rua Bauru – Jardim Almira

38 – Avenida João Batista Assenço – Jardim Almira

39 – Rua Bolívar Franco da Cunha – Jardim Santa Maria II

40 – Rua Francisco Coelho Barbosa – Jardim Santa Maria II

41- Rua Leontina Batista Bueno – Jardim Bandeirantes

42 – Rua Joaquim Coelho Barbosa – Jardim Santa Maria II

43 – Rua Francisco Cândido da Silva – Jardim Santa Maria II

44 – Rua Mário Galhardoni – Jardim Almira

45 – Rua Piauí – Jardim Centenário

46 – Rua Lindor de Souza Leite – Parque Cidade Nova

47 – Avenida Foz do Iguaçu – Jardim Ypê III.

48 – Avenida Lotário Teixeira – Parque Cidade Nova

49 – Avenida Washington Luiz – Capela

50 – Avenida Bandeirantes

51 – Rua Ophelia Apucarana – Jardim Esplanada

52 – Rua Pedro Antonio de Arruda – Jardim Cruzeiro

53 – Rua Walter Bueno – Jardim Cruzeiro

54 – Rua Barretos – Jardim Presidente