Prefeitura de Mogi Guaçu vai iniciar mais um pacote de recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Mogi Guaçu irá investir mais R$ 331.628,86 em recapeamento asfáltico. Entre as vias beneficiadas estão as Ruas Joaquim Assenço, Lázaro Carreiro, Maria das Neves Figueiredo e Antônio Custódio dos Santos, no Jardim Serra Dourada, além da Avenida João Batista Assenço, no Jardim Paulista. O valor do investimento será por meio de convênio junto ao Banco do Brasil.

Ao todo, serão 510 metros lineares de recapeamento entre as vias do Jardim Serra Dourada. Já no Jardim Paulista, o trabalho será realizado em 40 metros lineares da curvatura da Avenida João Batista Assenço no trecho de cruzamento dessa via com a Avenida Emília Marchi Martini.

Por meio deste programa de recapeamento asfáltico, iniciado desde 2021, mais de 200 ruas e avenidas da cidade já foram contempladas, sendo 174 delas com novo recape e outras 29 vias que receberam infraestrutura completa com asfalto, guias e sarjetas.

Para o prefeito em exercício, Major Marcos Tuckumantel, a iniciativa visa proporcionar uma melhora significativa na infraestrutura de mobilidade urbana, oferecendo mais segurança, conforto e fluidez no trânsito para todos. “Com todo o trabalho desde o início da atual administração, ultrapassamos mais de 200 vias recapeadas em nossa cidade. Sabemos que ainda tem muito o que ser feito e vamos continuar trabalhando para isso”, comentou.

O termo de contrato para a execução do serviço entre a Administração Municipal e a empresa vencedora desse processo licitatório, que foi a Construtora Simoso, deve ser assinado na próxima semana, para que, depois, seja emitida a ordem de serviço.