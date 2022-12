Prefeitura anuncia 34 novas ruas para amplo programa de recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Mogi Guaçu deu início ao processo de contratação de serviços de recapeamento asfáltico para 34 ruas da cidade. O investimento, de cerca de R$ 9 milhões, será partilhado pelo Governo do Estado e pelo município – e integra o maior programa local de recuperação de vias, anunciado no ano passado pelo prefeito Rodrigo Falsetti.

“Estamos cientes do grave problema que Mogi Guaçu tem em seu sistema viário e, desde que assumimos, estamos trabalhando diariamente para levar asfalto novo a diferentes regiões e reverter esse cenário”, destacou ele. “O trabalho não é fácil, pois são muitos anos sem o devido cuidado e manutenção. Temos ruas em péssimas condições nos quatro cantos de Mogi Guaçu”, ressaltou ao frisar que diversas obras de recapeamento foram entregues nos primeiros dois anos de mandato e que outras estão por vir.

A contratação da empresa que ficará responsável pelos serviços irá acontecer ainda esse ano, com abertura dos envelopes marcada para o dia 19 de dezembro. Outra etapa, com mais 32 ruas, está prevista para o início do ano que vem. O processo está em análise junto ao sistema de gestão de convênios do Governo Estadual. “Definimos a muitas mãos as ruas que receberão as melhorias e optamos por fechar algumas regiões que tiveram ruas já contempladas nesses primeiros dois anos. A ideia, fechando uma região, é partir para outra”.

Nesta primeira etapa, 34 ruas serão recapeadas e diversos bairros beneficiados, como Vila Pinheiro, Vila Leila, São Carlos, Parque dos Eucaliptos, Centro, Loteamento Furno, Jardim Santo Antônio, Vila Júlia, Vila Paraíso, Vila Ricci, Jardim Presidente e Jardim Cruzeiro.

VIAS QUE SERÃO RECAPEADAS

Avenida Bandeirantes- Vila Pinheiro

Rua José Cândido Rangel- Loteamento Furno

Rua Antônio da Silveira Ramalho- Loteamento Furno

Rua Inácio Franco Alves- Loteamento Furno

Avenida Luiz Augusto Lanzi- Vila Leila

Avenida Oscar Chiarelli- Centro

Rua Ângelo Caporalli- Centro

Rua Doutor Luiz Anhaia Mello- Centro

Avenida Washington Luiz- Vila São Carlos

Avenida José Gregório Bento- Parque dos Eucaliptos

Rua João Pessiquele- Parque dos Eucaliptos

Rua Benedito Euclides Martini- Parque dos Eucaliptos

Rua Atibaia- Jardim Santo Antônio

Rua Bragança Paulista- Jardim Santo Antônio

Rua Pinhal- Jardim Santo Antônio

Rua Porto Ferreira- Jardim Santo Antônio

Rua Sérgio Augusto Zamariolla- Jardim Santo Antônio

Rua Santa Júlia- Vila Júlia

Rua São José- Vila Júlia

Rua Francisco de Arruda- Vila Júlia

Rua Alvarenga Peixoto- Vila Paraíso

Rua Conselheiro José Franco de Godoy- Vila Paraíso

Rua Conselheiro Arthur Grillet- Vila Paraíso

Rua Duarte da Costa- Vila Paraíso

Rua Itatiba- Vila Paraíso

Rua Cláudio Manoel da Costa- Vila Paraíso

Rua Cristóvão Colombo- Vila Paraíso

Rua Princesa Isabel- Vila Ricci

Rua João Casemiro Leme- Jardim Presidente

Rua Miguel Fernandes- Jardim Presidente

Rua Barretos- Jardim Presidente

Rua Walter Bueno- Jardim Cruzeiro

Rua Pedro Antônio de Arruda- Jardim Cruzeiro

Rua Presidente Vargas- Jardim Cruzeiro