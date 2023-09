Prefeita executa desvio do curso d’água no Córrego dos Ypês e trecho segue interditado

Nos últimos dias, equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) segue executando serviços para o desvio do curso d’água no Córrego dos Ypês no trecho entre o Jardim Ypê Pinheiro e Jardim Santa Cruz, que segue interditado. A medida é temporária e tem como objetivo possibilitar a construção de outra travessia, porque a existente afundou. Por medida de segurança, é solicitado que a população não passe pelo local.

Estão sendo instalados tubos de 1.500 milímetros para passagem da água. A Defesa Civil e a SOM interditaram no dia 8 de agosto a travessia que estava solapada em decorrência da queda dos muros de ala (encostas) que dão suporte à estrutura. O desvio, ao lado do curso atual do Córrego dos Ypês, é feito para poder abrir o local, retirar o que está caído e verificar o que será necessário fazer.

Como rotas alternativas de tráfego entre o Jardim Ypê Pinheiro e os Jardins Santa Cruz e Alto dos Ypês, os moradores devem seguir pela Rua das Petúnias e contornar para esquerda na Rua Irene Eloy Gadanhoto. Já os moradores dos Jardins Ypê VIII e Guaçuano deverão seguir pela Avenida Clara Lanzi até a Rua Antonio Ferreira Filho e, depois, acessar para a Rua das Petúnias e contornar para esquerda na Rua Irene Eloy Gadanhoto.