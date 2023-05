Praça da Capela será reinaugurada no sábado, dia 27 de maio

Na manhã desta sexta-feira, dia 19 de maio, o prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel lideraram grupo de trabalho que vistoriou os serviços executados na Praça Antonio Giovani Lanzi, na Capela. Ao lado de secretários municipais e de servidores, o prefeito e o vice-prefeito ajustaram os últimos detalhes para a reinauguração da Praça da Capela no próximo dia 27.

“A Praça da Capela será nosso cartão postal e ela está ficando linda e do jeito que a nossa população merece. A empresa e as Secretarias envolvidas vão fazer os últimos ajustes para podermos entregar oficialmente a praça para a população, pois queremos que esse espaço seja frequentado pelas famílias de Mogi Guaçu”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Quem passa pelo local já pode observar a Praça da Capela com novos ares. Já foram instalados os novos bancos, as luminárias ornamentais, além de mesinhas e banquetas. Restam, ainda, pintura dos postes, manutenção dos pisos e instalação do piso da fonte interativa. O jardim também terá que passar por manutenção por conta dos furtos registrados no local.

Já é possível verificar as estruturas das novas fontes (ornamental e interativa), assim como a ponte sobre o espelho de água. Novas lixeiras e bancos também serão instalados. A reforma da praça foi iniciada no mês de maio do ano passado e o serviço é de responsabilidade da JRBM Engenharia. Parte do recurso, ou seja, R$ 1,5 milhão, é proveniente de emenda do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania). O restante é contrapartida do município.

A reinauguração da Praça da Capela está agendada para o sábado, dia 27 de maio, a partir das 20h, logo após a missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário. O público poderá conferir a apresentação do grupo Os Trovadores Urbanos.