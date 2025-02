Postos Sentinelas atendem mais de mil pacientes com suspeita de dengue em oito dias

1.089 pacientes com suspeita de dengue passaram por atendimento nos Postos Sentinelas no período de 27 de janeiro a 3 de fevereiro. As unidades foram criadas pela Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de desafogar os prontos atendimentos do município. O atendimento do paciente com suspeita de dengue é feito em todas as Unidades Básicas de Saúde, especialmente nos Postos Sentinelas na UBS do Guaçu Mirim e na UBS do Zaniboni I.

Os Postos Sentinelas funcionam todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana, das 7h às 19h. No local, o paciente é acolhido pela equipe de enfermagem, passa por consulta médica, realiza exames, quando necessário, e hidratação. “Estamos preparados para atender uma demanda maior, pois os moradores precisam entender que os prontos atendimentos são para os casos graves”, comentou a secretária de Saúde, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro.

No período de oito dias, a UBS do Jardim Guaçu Mirim, na Zona Sul, realizou 519 atendimentos e a UBS do Jardim Zaniboni, na Zona Leste, outros 570. Além dos postos sentinelas, a população pode procurar a UBS mais próxima de sua residência para os primeiros atendimentos. Somente os casos com classificação de risco serão encaminhados para o pronto atendimento do Hospital Municipal Tabajara Ramos ou para as Unidades de Pronto Atendimento, as UPAs.

Os primeiros sintomas da dengue são febre alta, dores no corpo e atrás dos olhos, vermelhidão na pele e fadiga. Nessa fase, a doença é classificada como dengue clássica ou dengue sem sinais de alerta e pode ser controlada com hidratação intensa e certas medicações (prescritas pelos médicos), até seu desaparecimento em alguns dias. Outros sintomas são mais preocupantes, como dores abdominais, vômitos intensos, desidratação, falta de apetite e sangramentos nas mucosas. Essa é a fase da dengue com sinais de alerta.

Postos sentinelas

UBS do Guaçu Mirim

Rua Alcides Toledo, 195, Jardim Guaçu Mirim III

Telefone: (19) 99615.1081 (WhatsApp) – somente para mensagens

UBS do Zaniboni I

Rua Cineu Ravagnane, 322-404, Jardim Zaniboni I

Telefone: (19) 3831.4929