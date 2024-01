Postes danificados em acidentes de trânsito somaram 25 em Mogi Guaçu no ano de 2023

A Neoenergia Elektro realizou a substituição de mais de 1.500 postes danificados por acidentes de trânsito nos 223 municípios atendidos pela concessionária no estado de São Paulo, apenas em 2023. Só em Mogi Guaçu, no interior do estado, a concessionária substituiu 25 postes ao longo do último ano. O dado apresenta aumento de 32% comparado com 2022, quando 19 estruturas danificadas precisaram ser retiradas para a substituição de novas. Devido a esse tipo de acidente, 4.6 mil clientes tiveram o fornecimento de energia prejudicado no ano passado no município.

Além da implantação dos postes, na maioria das vezes os técnicos da concessionária ainda precisam reconstruir a rede elétrica que foi destruída devido ao acidente, um serviço complexo e que demanda tempo e esforço das equipe.

Dependendo da gravidade do acidente, os eletricistas também precisam aguardar a realização dos trabalhos da perícia policial para poder então iniciar o trabalho de manutenção. Dada a importância do tema, a Neoenergia Elektro enfatiza constantemente os cuidados que devem ser tomados durante um acidente com poste de energia.

A principal orientação de segurança nesse tipo de acidente é que, se cabos forem partidos e vierem ao solo, é importante que as pessoas permaneçam no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento por parte das equipes da concessionária. Com o impacto da batida, os cabos de energia podem se romper e cair no veículo ou no chão.

A Neoenergia Elektro alerta também que, em caso de acidente com poste da rede elétrica, é fundamental manter a calma e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a concessionária por meio do número 0800 701 01 02.

Além do risco à segurança, os responsáveis pelos acidentes devem arcar com os danos causados ao patrimônio da concessionária. Os valores ficam em torno de R$ 6 mil e contemplam o poste, estruturas, fios e equipamentos dos pontos danificados.

A maior prevenção, porém, vem da conscientização do motorista e na adoção da direção defensiva para evitar acidentes. Seguir as leis e regras do trânsito, respeitar os limites de velocidade, atentar à sinalização e não ingerir bebida alcoólica ao dirigir são algumas das orientações dos principais órgãos relacionados ao assunto.

E para evitar colisões contra postes, a Neoenergia Elektro destaca importantes dicas no trânsito:

– Mantenha o veículo com a manutenção em boas condições, verificando o estado dos pneus, dos freios, dos faróis e dos retrovisores;

– Não use celular quando estiver dirigindo. Além da infração gravíssima, o motorista poderá colocar em risco a vida dos pedestres e outros motoristas;

– Respeite sempre a sinalização de trânsito e os limites de velocidade das vias, em qualquer dia, local e horário;

– Respeite os pedestres e sempre use cinto de segurança e capacete, para motociclistas;

– Sempre mantenha distância segura do veículo à frente;

– Não dirija sob o efeito do álcool, remédios ou qualquer outra substância tóxica;

– Nunca dirija com sono.