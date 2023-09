Polícia Rodoviária apreende 25 tabletes de pasta base de cocaína em lava-rápido de Itapira

Na tarde de domingo (10), a Polícia Militar Rodoviária realizou uma apreensão significativa de drogas em Itapira. Durante uma operação de rotina, as autoridades descobriram 25 tabletes de pasta base de cocaína em um lava-rápido na cidade.

A ação foi desencadeada pela equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) durante uma abordagem na rodovia SP-352, próximo a Itapira. Durante a operação, os policiais notaram um comportamento suspeito por parte do condutor de um veículo Gol, o que levou a uma perseguição pelas ruas da cidade.

O suspeito foi finalmente interceptado na rua do Cubatão, onde duas cápsulas de uma espingarda calibre 12 foram encontradas no interior do veículo. Os policiais continuaram a investigação e seguiram as informações fornecidas pelo detido, que os levaram a um lava-rápido situado na rua Presidente Prudente de Moraes, no bairro do Cubatão.

No local, os agentes realizaram uma busca minuciosa e encontraram os 25 tabletes de pasta base de cocaína escondidos na laje do estabelecimento. A quantidade total da droga apreendida foi de pouco mais de 26 quilos, avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Central de Polícia Judiciária em Mogi Guaçu. Além disso, o veículo Gol utilizado no transporte da droga também foi apreendido.

A operação contou com a participação dos policiais militares rodoviários Andretto, Torres, Caputo e Henrique, com o apoio dos policiais Fernandes, Zonbaref e Gonçalves.

Essa ação da Polícia Rodoviária representa um importante golpe contra o tráfico de drogas na região, reforçando o compromisso das autoridades em combater o crime e proteger a segurança da população.