Polícia Militar prende ladrão furtando em estabelecimento comercial na Trabalhadores

No final da noite desta quinta (12), uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pela região, recebeu uma denúncia de um indivíduo suspeito dentro de um estabelecimento comercial localizado na Avenida dos Trabalhadores.

A equipe, composta pelos policiais CB PM Cazalli, CB PM Armond, 1º Ten PM Tavares, CB PM Rabelo, 2º Sgt PM Emerson, CB PM Francoso, CB PM Genu e CB PM Caroline, prontamente se deslocou ao local e conseguiu deter o suspeito, identificado como W.J.A.G., que estava pulando o muro frontal do comércio com uma bolsa contendo uma máquina de poda reconhecida pelo proprietário como sendo de uso no estabelecimento.

Com o apoio de outras equipes, foi constatado que houve arrombamento na porta dos fundos do estabelecimento. Os dados e informações relevantes foram apresentados à escrivã Agda e ao delegado plantonista, Dr. Dalton, que lavrou o Boletim de Ocorrência de furto.

O suspeito foi detido e ficará à disposição da justiça para as devidas providências legais. A ação rápida e eficiente da Polícia Militar resultou na prisão do indivíduo e na recuperação dos itens furtados.