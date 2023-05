PMs apreendem mais uma arma de fogo ilegal, um homem foi detido

Na noite de terça-feira (23), Os PMs Cabo Bardela e Soldado Multini, em patrulhamento pela cidade, acabou detendo um homem que portava uma arma de fogo ilegal. A informação é que, por volta das 19h30 eles passavam pela rua Alexandre Mendes de Brito, no Jardim Guaçu-Mirim, às margens da SP 340, quando se depararam com um veículo suspeito.

Em um Ford Fiesta branco, o motorista do carro, ao ver a viatura da PM, tentou escapar do local e chegou a jogar um objeto pela janela do carro. A poucos metros do local, acabou interceptado e recebeu ordens de descer do veículo. e foi submetido a uma revista pessoal.

Os PMs encontraram um revólver calibre .32, da marca Taurus, que ele havia atirado para fora do Fiesta. A arma estava com um cartucho deflagrado. O homem, de 25 anos, alegou que comprou a arma há oito meses de um desconhecido e a usava para se “proteger”.

Ao revistarem o interior do carro, em uma pochete, os PMs localizaram duas munições calibre .22, R$ 408,05 em dinheiro e um aparelho celular iPhone. O rapaz foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde acabou indiciado por porte ilegal de arma.

Após pagar uma fiança de R$ 1,3 mil, ele acabou liberado para responder ao inquérito em liberdade.