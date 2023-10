PM prende ladrão em igreja no Parque Cidade Nova

Na manhã desta terça-feira (24), a Polícia Militar de Mogi-Guaçu, realizou a prisão de um indivíduo suspeito de furto qualificado em uma igreja localizada no Parque Cidade Nova. A ação ocorreu durante o patrulhamento de rotina, que contou com o apoio de outras equipes.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe de policiais, composta pelos integrantes Cb PM VANSAN e Sd PM EVERTON, recebeu informações de populares que estavam perseguindo um indivíduo suspeito de ter cometido o furto.

Após um breve acompanhamento, os policiais realizaram a abordagem ao suspeito, identificado como R.H. P.K. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas o indivíduo confessou ter furtado fios de energia, fios do equipamento de som, ferramentas e 2 sacos de arroz de uma igreja localizada nas proximidades. Os itens estavam acondicionados em sua bolsa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que teve seus direitos lidos pelos policiais. A equipe da Polícia Militar, juntamente com o representante da igreja, deslocou-se até o local do crime para realizar o levantamento de informações. O delegado de plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi-Guaçu, Dr. Rubens Luís Fonseca H. Melo, ratificou a voz de prisão e elaborou o BOPC de furto qualificado.

O delegado dispensou a perícia no local do crime, e o acusado ficou à disposição da polícia judiciária para os procedimentos legais. A ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação dos itens furtados e na prisão do suspeito, que deverá responder pelo crime cometido.

O furto em igrejas tem sido uma preocupação constante para as autoridades, e a Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população na denúncia de atividades suspeitas, o que contribui para a redução da criminalidade e a preservação do patrimônio público e privado.