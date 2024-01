PM prende homem por posse ilegal de arma de fogo no Alto dos Ypês

Na noite desta sexta, dia 26, a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu na Rua Salvador Duarte, no bairro Alto dos Ypes, em Mogi Guaçu.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a equipe policial foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após receber uma solicitação da esposa do suspeito, que estava temerosa devido ao comportamento alterado do marido no interior da residência. A mulher informou às autoridades que seu marido fazia uso de medicamentos controlados e possuía uma arma de fogo guardada.

Ao chegarem ao local, a equipe policial, com o apoio do CGP1 (Comando de Grupo Patrulha 1) e outras viaturas da 1ª Companhia, encontrou a solicitante bastante nervosa e temerosa em frente à residência. Ela relatou ter saído do local após uma discussão com o marido, mencionando também a posse de uma arma de fogo por parte dele.

Com o apoio de outras equipes, a polícia adentrou a residência e encontrou o suspeito na porta da sala. Ele foi submetido a uma busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre a arma, o suspeito afirmou tê-la vendido há algum tempo.

Com a autorização da solicitante e do suspeito, os policiais realizaram uma busca minuciosa no veículo Fiat Uno, que estava na garagem da residência. Durante a vistoria, foi localizado no motor do carro um revólver Taurus oxidado, cano curto, calibre 38, com a numeração suprimida. A arma estava municiada com cinco munições intactas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Após tomar ciência dos fatos, a delegada Raquel Casali ratificou a prisão em flagrante, elaborando o boletim de ocorrência policial. O indiciado permanece preso e à disposição da justiça.

Participaram da ocorrência os PMs:

CB PM Zaneti

CB PM Charles

Sub Tem PM Dias

Sd PM V.Correa

Cb PM Donizeti

Cb PM Natan

CB PM Queirós

Sd PM Lepri

1°SGT PM Amarildo

Cb PM Caírem

Sd PM Alan