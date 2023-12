PM localiza e recupera duas motocicletas roubadas

Na noite desta quarta, dia 20, a Polícia Militar obteve sucesso na localização e recuperação de duas motocicletas roubadas na região de Mogi Guaçu. A ação ocorreu na Rua Cone Benedito F de Camargo, em uma estrada que conecta a SP-342 ao bairro Alto dos Ypes, onde antigamente funcionava uma madeireira.

A equipe responsável pela ocorrência era composta pelo 3° Sgt PM Denis, Cb PM Alan e pelo Cb PM Tiago, acompanhados pelo Sd PM Lima. Juntos, eles conduziram uma operação bem-sucedida para encontrar os veículos roubados.

As motocicletas recuperadas foram identificadas como uma Yamaha FZ25 Fazer, ano 2021, de cor azul, cuja vítima e proprietária é M. A. S. (feminino), e uma Kawasaki Z400, ano 2020, na cor cinza, pertencente a A. M.

A ação policial começou após a emissão de um alerta de roubo da motocicleta Kawasaki Z400, de cor cinza, que havia sido roubada em Mogi Guaçu. A partir desse alerta, as equipes iniciaram um patrulhamento na região com o objetivo de localizar os infratores e a motocicleta roubada.

Durante a busca, os policiais realizaram uma vistoria em um terreno próximo à rodovia SP-342, onde tiveram sucesso em localizar a motocicleta roubada recentemente, a Kawasaki Z400, e também a Yamaha FZ25 Fazer, que também havia sido roubada no dia 18 de dezembro.

Com o apoio da equipe I-26116, as vítimas foram encontradas e compareceram ao local para reaver suas motocicletas. Além disso, foi elaborado o Boletim de Ocorrência Policial Militar (BOPM) para documentar o caso.

Devido à localização remota e de difícil acesso, as vítimas receberam auxílio para remover as motocicletas do esconderijo e foram posteriormente escoltadas até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) para registro oficial da ocorrência e para que a situação de roubo fosse retirada dos registros.

A ação bem-sucedida da Polícia Militar resultou na recuperação das motocicletas roubadas e na devolução dos veículos às suas legítimas proprietárias. As autoridades continuam investigando o caso para identificar e prender os responsáveis pelo roubo das motocicletas.