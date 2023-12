Pick-up dublê que rodava na região é apreendida pela PM no Jardim Pansani

Na tarde de ontem (21), por volta das 16:00, uma equipe policial realizou a apreensão de um veículo Fiat/Strada, de cor branca, que apresentava indícios de adulteração de sinais de identificação veicular. A ocorrência teve lugar no Jardim Pansani, em Mogi Guaçu.

A equipe, composta pelos policiais militares Cb PM Robson e Cb PM Pozzer, estava em patrulhamento preventivo e ostensivo pelo bairro Chaparral quando recebeu informações sobre um possível veículo com placas adulteradas circulando nas cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Ao se deslocarem pela Rua José dos Santos, avistaram o veículo em questão estacionado em frente a um bar, com um indivíduo em seu interior.

Imediatamente, os policiais realizaram a abordagem e procederam a uma busca pessoal e veicular, não encontrando nada ilícito com o abordado. No entanto, devido a uma denúncia recebida e a um boletim de ocorrência registrado previamente via Delegacia Eletrônica em 6 de outubro de 2023, no qual o verdadeiro proprietário do veículo Fiat/Strada relatava o recebimento de multas provenientes da cidade de Mogi Mirim, apesar de nunca ter estado na região, a equipe decidiu solicitar apoio de outras viaturas para verificar os sinais de identificação veicular com mais rigor.

Com o apoio das demais equipes, foi possível localizar a numeração do motor, que, ao ser consultada no sistema do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), revelou o emplacamento verdadeiro do veículo, correspondendo a uma Fiat/Strada branca de Campinas, produto de roubo ocorrido na mesma região em 2020. Além disso, um adesivo com a numeração do chassi, condizente com a placa do veículo roubado, foi encontrado no para-brisa.

Após a confirmação de que o veículo se tratava de um caso de adulteração e possível dupla identidade, foi informado o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e realizado contato com o verdadeiro proprietário do automóvel, que forneceu à equipe fotos e uma cópia do boletim de ocorrência registrado.

Diante das informações obtidas, foi dada voz de prisão ao indivíduo abordado e juntamente com o veículo, encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, onde as autoridades competentes foram informadas sobre o caso. O delegado de plantão, após analisar as circunstâncias, formalizou o registro da ocorrência sob a de natureza receptação/adulteração de sinais de identificação veicular.

Durante o trâmite da ocorrência, o COPOM entrou em contato com a vítima do roubo, que informou ao atendente que possuía seguro e já havia sido ressarcida.

O indivíduo detido permanecerá sob custódia, à disposição da justiça, enquanto o veículo roubado, que foi recuperado, será mantido na Central de Polícia Judiciária. A esposa do suspeito foi informada sobre sua prisão, e seu aparelho celular foi entregue a ela.

Essa ocorrência representa mais um importante trabalho realizado pelas forças de segurança na região, com o objetivo de combater crimes relacionados a veículos roubados e adulterados, garantindo a segurança da população e a aplicação da lei.

Equipe da PM que registrou a ocorrência:

ICb PM Robson

Cb PM Pozzer

Apoio: