Pedra Fundamental: construção da sede do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior é iniciada

A manhã desta quinta-feira, dia 14 de setembro, foi marcada pela solenidade de lançamento da pedra fundamental que marcou o início da construção da sede do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, da 1ª Companhia, da Companhia de Força Tática, da Unidade Integrada de Saúde e do gabinete de treinamento da PM em Mogi Guaçu. O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel recepcionaram os convidados na área onde a sede será construída, no Jardim Novo II.

Com investimentos de cerca de R$ 10 milhões, o novo prédio terá dois pavimentos em uma área de 2,8 mil metros quadrados. O prazo para execução é de 360 dias. O projeto é moderno e adequado para abrigar todas as equipes de policiais militares que atendem oito cidades da região: Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Estiva Gerbi, Holambra, Santo Antonio de Posse, Jaguariúna e Pedreira. A população atendida gira em torno de 450 mil cidadãos que serão beneficiados por essa melhoria reivindicada há mais de 20 anos.

“Investimento em Segurança é primordial e uma prioridade em nossa gestão. Temos trabalhado e avançado para levar melhorias para as forças de Segurança, para que isso beneficie diretamente a população, que merece estar mais segura. Quero especialmente agradecer o vice-prefeito Major Tuckumantel pelo empenho nesse projeto que, agora, é uma realidade”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O vice-prefeito de Mogi Guaçu lembrou que a construção da sede própria do 26º Batalhão é um sonho que tornou-se realidade após longos 23 anos. A Prefeitura fez a doação da área, no Jardim Novo II, nas proximidades do Sesi e da ETEC, e o Governo do Estado investirá os recursos para a construção da sede. “A política construtiva de coalizão é isso. Todos juntos e unindo esforços para um bem comum. A construção dessa sede é um sonho nosso e um trabalho feito a várias mãos. Um dia importante para a Segurança de Mogi Guaçu”, ressaltou.

O tenente-coronel e comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Antonio Roberto Catossi Júnior, destacou que o novo Batalhão servirá de modelo para futuros batalhões do Estado de São Paulo. “A nova sede dará ainda mais suporte para o excelente trabalho que é desenvolvido pelos nossos homens. O nosso Batalhão vive essa expectativa de ter uma sede nova desde 2010, quando a Prefeitura fez a doação do terreno ao Estado. Trata-se de uma planta moderna que atenderá a todas as necessidades da Polícia Militar”, comentou.

Também participaram do evento o deputado estadual, Barros Munhoz, o presidente da Câmara, Jéferson Luís e os vereadores Natalino, Judite, Raphael Locatelli, Pezão, Adriano e Lili Chiarelli. Os prefeitos Paulo Silva (Mogi Mirim) e Fernando Capato (Holambra) estiveram presentes, assim como o coronel PM Adriano Augusto Leão, comandante do Policiamento do Interior Dois, entre outros militares.

Os hinos do Brasil e de Mogi Guaçu foram tocados sob a regência do maestro 1º Sargento PM Agel de Oliveira Souza, da Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior Dois. Durante o evento, as autoridades presentes fizeram o descerramento da placa alusiva à Pedra Fundamental das obras da sede do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior.