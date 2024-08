PAT divulga 390 vagas de EMPREGO nesta sexta-feira (30)

390 Vagas distribuídas em 110 ocupações

AÇOUGUEIRO (7875133): Necessária experiência em cortes de carne e demais atividades oriundas a função. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO (7868518): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Fazer o carregamento e descarregamento dos caminhões da empresa, executar o trabalho de arrumação, organização e limpeza do setor, pátio, barracão. Ajudar na alimentação da esteira, fazer a limpeza e organização em volta do triturador. Aplicar a política de qualidade e seguir os procedimentos de segurança. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AJUDANTE DE JARDINAGEM (7888320): Responsável por pequenas podas, molhar plantas, conservação de jardim no geral, rastelar grama e varrer. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MANUTENÇÃO I (7877572): Necessário possuir conhecimentos em manutenção de máquinas e equipamentos industriais. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH:B AJUDANTE DE OBRAS (7785825): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessária experiência na função, pois trabalhará em Condomínio Residencial com casas de alto padrão. Vaga masculina. Ser alfabetizado. CNH: AB AJUDANTE DE OBRAS – SERVENTE DE PEDREIRO (7817569): Trabalhar com serviço pesado. Necessária experiência como servente ou ajudante de pedreiro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE OBRAS (7841965): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim e região. Realiza limpeza na obra (varrer, carpir, organizar) e nas ferramentas, auxilia todas as funções necessárias durante o expediente, separa materiais que serão utilizados na obra, preparam canteiro de obras, verificam as condições dos equipamentos. AJUDANTE DE PADEIRO (7872721): Auxilia o padeiro no preparo de pães, salgados e massas. Fabricação de pães e bolos. Manter a limpeza do ambiente e qualidade dos alimentos. Dois turnos de revezamento: Das 05h às 13h e das 14h às 22h. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE RECARGA DE EXTINTORES (7859164): Trabalhar com recarga de extintores. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE OPERACIONAL (7828550):Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Efetuar pesagem, separação e conferência de mercadorias distribuídas aos clientes. Escala de revezamento, inclusive aos finais de semana. Turnos: manhã, tarde e noite. Duas folgas por semana. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PEDREIRO (7837166): Trabalhar em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. APRENDIZ EM AUXILIAR DE PRODUÇÃO (7803512): Transportar materiais para linha de produção, materiais para estoque e almoxarifado. Monitorar quantidade de materiais na linha de produção e repor, conferir, identificar, sinalizar e separar materiais conforme e não conformes. Carregar materiais com defeitos para área de reaproveitamento. Solicitar reposição de materiais, limpar área de trabalho e recolher resíduos. Candidatos de 18 a 22 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. ARMADOR DE FERRAGENS (7891972): Necessário conhecimento na área da construção civil. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. ATENDENTE/ESTOQUISTA (7881570): Responsável pelo atendimento ao público, telefônico e sistema. Necessário conhecimento em estoque, recebimento de mercadoria, separação e identificação de peças. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE FATURAMENTO (7867536): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil, gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações junto a órgãos do governo. Emitir notas de vendas e transferências, arquivar documentos, 1 ano de experiência na função será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B será um diferencial. AUXILIAR DE GALVANIZAÇÃO (7835175): Conhecimentos em serviços rurais, ou fundição. Ter entre 18 a 35 anos. Vaga masculina. Escolaridade: Ensino fundamental incompleto. AUXILIAR DE LAVANDERIA (7879028): Retirar roupas dos tuneis e colocar nas secadoras, alimentar máquinas com a rouparia para serem passadas e dobradas, dar baixa nas peças e embalar. Experiência de 3 meses na função será um diferencial. Vaga sexo indiferente. Escolaridade alfabetizado. AUXILIAR DE LIMPEZA (788437): Responsável pela limpeza em prédio administrativo, lavagem dos banheiros e vestiários. Experiência com limpeza em fábrica e empresa será considerado um diferencial. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (7887033): Responsável pela limpeza e conservação do ambiente. Necessário conhecimentos na função. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7877828): Necessária experiência na função. Trabalhar em altura, enlonamento de caminhões. Turno 6×4. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA (7888575): ter experiência na função, atividade exige força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (7886001): Vaga temporária de 6 meses inicialmente. Realizar serviços de manutenção predial, vistoriar todas as áreas da unidade, fazendo levantamento das necessidades de manutenção e realizar pequenos reparos de instalações elétricas e serviços de hidráulica, acompanhar os prestadores de serviços terceirizados, enviar e retirar equipamentos para conserto ou manutenção. Atuar na conservação de equipamentos e bens móveis e imóveis. Experiência comprovada em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo/ básico em eletricista. AUXILIAR DE MECÂNICO (7886784): Efetuar consertos mecânicos ou elétricos, troca de óleo e limpeza de motores, lavagem de peças e outros componentes. Auxilia na montagem de motores. Experiência de 1 ano comprovada. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE PEDREIRO (7876012): Vaga temporária 3 meses início de experiência. Carrega e descarrega materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho. Experiência em construção civil. Comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE PEDREIRO (7888876): Necessário conhecimento na área de construção civil. 2 anos de experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE QUALIDADE (7891676): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela conferência das mercadorias, confirme medidas técnicas e qualidade visual. Acompanhamento dos processos internos, como testes de qualidade do produto acabado. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (7887313): Realizar manutenção das quadras (tênis de campo), manutenção na quadra coberta, passar rastelo, limpar sauna, banheiros e vestiários, transportar mesas e cadeiras para eventos, auxiliar na limpeza de pátios, áreas em volta da piscina e limpeza em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (7888376): Responsável pela limpeza pós-obra. Esta atividade requer uso de força física de alto empenho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS (7806008): Necessária experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Ser proativo e comunicativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7841223): Necessária experiência em refrigeração e conhecimentos com ferramentas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA (7868538): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar na preparação e organização de materiais e produtos, realizar tarefas de embalagem e expedição de mercadorias, apoiar na recepção e conferência de produtos, prestar suporte em atividades de controle de qualidade. Seguir procedimentos operacionais padrão e diretrizes de segurança. Vaga masculina. Ensino médio completo. Não exige experiência, porém será um diferencial. BABÁ (7852080): Empregador necessita de uma pessoa responsável, comprometida, para buscar a criança na faixa etária de 08 anos na escola a partir das 11h da manhã e permanecer até o retorno do responsável. Vaga sexo feminino. Idade acima de 40 anos. CNH: B. Ter veículo próprio. BALCONISTA (7874962): Trabalhar diretamente com atendimento no balcão e cliente. Possuir conhecimento em pacote office. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. BOMBEIRO CIVIL (7871221): Trabalhar como bombeiro ferista, possuir formação em bombeiro civil. NR-10 e NR-35. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo e formação na área. CNH: D, será um diferencial. BORRACHEIRO (7788306): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de moto, carro, caminhão e máquinas. Conserto de pneus. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA (7890307): Gerenciar equipe, experiência em liderança e gestão de limpeza. 1 ano de comprovação em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH será um diferencial. CONFERENTE LOGÍSTICO (7867476): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Apontar produção e controlar a frequência de mão de obra, acompanhar atividades de produção, conferir cargas e verificar documentação, preencher relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos, controla movimentação de carga e descarga nos portos, terminais portuários e embarcações. Podem liderar equipes de trabalho. Ter experiência de 1 ano na função será um diferencial. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH B será um diferencial. CONSULTOR DE VENDAS INTERNO (7894668): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e email. Necessário possuir boa comunicação e interação de pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, inputs, planilhas). Desejável experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CONTROLADOR DE ACESSO (7889562): Vaga para trabalhar em área rural de Mogi Guaçu. Responsável por monitorar e controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e cargas. Necessário possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB COSTUREIRA EM GERAL (7847860): Necessário conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA INICIANTE (7846486): Vaga para trabalhar em Itapira. Não necessita experiência. Ter vontade para aprender. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. DESENHISTA MECÂNICO (7894499): Responsável por elaborar desenhos de peças, conjuntos de máquinas, ferramentas e dispositivos de acordo com normas e especificações técnicas. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. ELETRICISTA DE VEÍCULOS (7866316): Executam serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos diesel, realizam manutenções preventiva e corretiva, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes. Escala de trabalho diurno 6×1. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. ELETRICISTA (7817034): Possuir disponibilidade para viagens e trabalhos também fora de Mogi Guaçu. Não ter problemas para trabalhar em altura. Experiência em eletrotécnica ou eletricista. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO – MEIO OFICIAL (7862286): Atuar como meio oficial de eletricista. Instalação e manutenção de sistemas de segurança como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico entre outros. Possuir disponibilidade para horas extras. Necessário conhecimento de computação e experiência na função. Vaga masculina. Ensino técnico na área. CNH: B ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO (7848826): Realizar troca de peças e acessórios elétricos danificados em carretas e veículos da frota, efetuar testes em equipamentos, cabos e chico. Vivência na área. Residir na região de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO JUNIOR (7886792): Zelar pela operacionalidade dos equipamentos da área, executando a manutenção elétrica e acompanhando a realização dos trabalhos, disponibilizando os equipamentos. Executar montagem de instalações elétricas, manutenção dos equipamentos, manutenção corretiva, preventiva ou emergencial em geradores, motores, transformadores, disjuntores, seccionadoras, para-raios, equipamentos elétricos de potência, equipamentos e instrumentos de medição e controle, subestações, sistemas de transmissão e distribuição. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino técnico na área. EMPREGADA DOMÉSTICA (7883973): Responsável pelos afazeres domésticos: limpar casa e lavar roupas. Trabalho de segunda a sexta-feira. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. EMPREGADA DOMÉSTICA (7866908): Cozinhar, lavar , passar e demais afazeres domésticos. De 40 a 55 anos. Diferencial quem resida nas proximidades do bairro do Lote. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. EMPREGADA DOMÉSTICA (7879189): Responsável pela limpeza em geral, lavar, passar e cozinhar. Necessária experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. EMPREGADA DOMÉSTICA (7884433): Ter experiência com afazeres domésticos, lavar, separar peças, passar roupas, incluindo social que precisa passar em quina correta, saber cozinhar o básico, limpeza da parte interna e externa da casa. Ensino fundamental completo. Vaga feminina. ENCANADOR (7894399): Responsável pelas instalações hidráulicas em prédios e instalações de combate a incêndio. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. ESTOQUISTA (7868884): Necessária experiência na função, cuidar da organização do estoque, reposição, reparação e recebimento de mercadorias. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH: A. FISCAL DE LOJA (7885643): Responsável pelo controle de acesso de pessoas no interior da loja. Meios próprios para chegar ao local de trabalho será considerado um diferencial. Escala de trabalho 12×36, das 18h às 06h. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. FONOAUDIÓLOGO (7876303): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Formação em fonoaudiologia. GARÇOM OU GARÇONETE (7875168): Atendimento ao cliente, recebimento de pedidos, entrega de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Trabalho de quinta-feira a domingo. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7862059): Profissional irá instalar sistemas de segurança como: Alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B JARDINEIRO (7888278): Necessária experiência com roçadeira e máquina de corte costal, poda de jardim, preparação da grama para plantio. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. JOVEM APRENDIZ NA ÁREA ADMINISTRATIVA (7874547): Trabalhar durante 03 dias na semana na separação de documentos, arrumação e organização de loja, 02 dias da semana participar de curso do SENAC. Ter entre 16 a 24 anos. Trabalho de segunda a sexta-feira das 09h45 às 15h45. Vaga feminina. Estar cursando ensino médio. LAVADOR DE ÔNIBUS (7891853): Lavagem de ônibus, micro-ônibus e Vans, com VPA e escovão, polimento, lubrificação e realizar manobras com o veículo no pátio. 6 meses de comprovação em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH D desejável. LAVADOR DE VEÍCULOS (7865997): Executam trabalhos de limpeza e lavagem de veículos, bem como limpeza e conservação do ambiente de trabalho. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. LUBRIFICADOR JUNIOR (7825767): Vaga temporária- 90 dias. Trabalhar em Mogi Mirim. Lubrificar as máquinas e equipamentos, caminhões, britadores e dirigir comboio. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (7854188): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência como mecânico de auto. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B MECÂNICO AUTOMOTIVO (7834426): Possuir conhecimentos suficientes para diagnosticar de forma precisa e rápida problemas em automóveis, além de realizar reparos e manutenção em carros. Desejável conhecimento técnico na área. Empresa prioriza pontualidade e responsabilidade. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB MECÂNICO AUTOMOTIVO (7869133): Montar, manter e preparar equipamentos mecânicos, bem como executar manutenção preventiva e corretiva do maquinário. Necessário 01 ano de experiência em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL II (7876874): Responsável por manutenção de máquinas pesadas. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: B MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7892283): realizar a instalação, limpeza e reparo de sistemas de climatização e ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. MECÂNICO DE VEÍCULOS DIESEL (7891791): experiência na função. Realizar manutenção preventiva e corretiva em veículos pesados, incluindo verificações de partes mecânicas, desgastes e funcionamento. Executar atividades de acordo com procedimentos técnicos, priorizando a segurança. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. CNH D. MEIO FOCIAL ENCANADOR – AUXILIAR (7894297): Responsável por instalar tubulações, especificar e quantificar materiais. Auxiliar o encanador. Vaga masculina. Escolaridade Indiferente. MONTADOR DE HIDRANTE (7818024): Necessária experiência com montagem e manutenção de hidrantes. Vaga masculina. Ensino médio completo. MOTORISTA CARRETEIRO (7850454): Responsável por viagens interestaduais. Necessário EAR, curso MOPP e experiência comprovada de 02 anos na função. Sexo e escolaridade indiferentes para a função. CNH: E MOTORISTA CARRETEIRO (7838331): Necessária experiência mínima de 01 ano em rotas interestaduais, menos Nordeste. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E MOTORISTA CARRETEIRO (7814472): Necessária experiência mínima de 01 ano em rotas interestaduais, principalmente em SP (capital). Comprovação em carteira de trabalho (01 ano), ou carta/frete ou viagens. Exame toxicológico atualizado e disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO CARGA E DESCARGA (7872051): Responsável pelas entregas e auxílio na descarga de materiais: lajes e outros. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7862500): Necessário que possua experiência comprovada na carteira como motorista preferencialmente como caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: D. Vaga sexo masculino. MOTORISTA DE MICROÔNIBUS (7866052): Manobram veículos com capacidade até 32 passageiros, fazendo serviços fretados, verificam itinerário de viagens, controlam o embarque e desembarque de passageiros e os orientam quanto a itinerários, pontos de embarque e procedimentos no interior do veículo. Executam procedimentos para garantir segurança e o conforto de passageiros. Escala de trabalho 6×1. Sexo e escolaridade indiferentes. CNH: D ou E. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7829352): Vaga para trabalhar em Paulínia e região. Trabalhar com transporte de resíduos. Necessário possuir curso MOPP . Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7874867): Vaga temporária – 90 dias : Motorista com licença para dirigir veículos pesados (carreta basculante). Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7848723): Conhecimento em veículos pesados como bitrem, rodo trem, tritem e carreta será um diferencial. Todas as saídas se darão em Mogi Guaçu, portanto deve-se morar próximo a cidade. Ser responsável, cuidadoso e zeloso. Disponibilidade de trabalhar dia e noite. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA DE ÔNIBUS (7816654): Vaga trabalhar em Mogi Mirim. Motorista de transporte coletivo de passageiros. Responsável pelo transporte de passageiros ao longo de rotas já definidas, de maneira segura e seguindo as leis de trânsito com noções básicas de direção. Necessário possuir CNH válida. Sexo e escolaridade indiferentes. CNH: D OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES (7884626): Atuar como ajudante geral, zelar pela operacionalidade dos equipamentos da área, auxiliando e acompanhando a realização dos trabalhos, disponibilizando os equipamentos, efetuando limpezas e pequenos reparos, troca de facas e contra facas. Acompanhar descarregamento de madeira, realizar limpeza da área dos equipamentos, auxiliar na liberação de equipamentos entre outras atividades. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE DOCAGEM (7868707): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Preparar movimentação de carga, organizar carga, interpretar simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento, separar carga não-conforme. Realizar manutenção prevista em equipamentos para movimentação de cargas, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 6 meses como operador de empilhadeira será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B será um diferencial. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7867689): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Movimentação de carga, organização de carga, interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com prazo de validade do produto. Seguir normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 6 meses de experiência na função será um diferencial. Vaga masculina, Ensino médio completo. CNH B. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7881047): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Carregar e descarregar caminhão, movimentação de mercadorias dentro do armazém. Experiência em pantografia e transpaleteira elétrica. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7873552): Movimentar e armazenar o produto acabado, insumo e paletes de maneira segura, conforme especificações solicitadas nos procedimentos operacionais. Limpeza e organização da área. Experiência comprovada na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE INJETORA (7880328): Preparar a máquina injetora plástica, trocar molde, set up, fazer regulagens necessárias na máquina. Abastecimento de matéria prima nas máquinas, controlar e documentar processo de produção. Responsável pela limpeza, preservação e organização das máquinas do setor. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. OPERADOR LOGÍSTICO (7877524): Operar pá carregadeira, escavadeira, trator e bobcat. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (7862514): Experiência comprovada na função. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. CNH: AD. Vaga masculina. PEDREIRO (7891789): Vaga para trabalhar em Conchal: Desempenhar atividades relacionadas a construção civil de forma qualificada e segura, seguindo as orientações fornecidas, como responsável pela construção do produto final, garantir a qualidade, durabilidade e conformidade das estruturas com as especificações técnicas estabelecidas. Executar serviços de alvenaria, revestir pisos, paredes e tetos, dar acabamento a obras construídas e demais atividades oriundas a função. Vivência em canteiro de obras será um diferencial. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PEDREIRO (7837297): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7865007): Vaga temporária de 3 meses – Trabalhar na cidade de Itapira. Irá compor uma equipe de profissionais, interpretar construir, preparar o local de trabalho, realizar escavações, preparar fundação, assentar tijolos e blocos, construir paredes e divisórias, reboco e pintura. Realizar instalações de tubulações. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7786558): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessária experiência na função, pois trabalhará em Condomínio Residencial com casas de alto padrão. Vaga masculina. Ser alfabetizado. CNH: AB PEDREIRO (7841985): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim e região. Demolem edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas, preparam canteiros de obras limpando a área e compactando solos, efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (7875902): Vaga temporária 3 meses início de experiência. Ampla experiência em construção civil, serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de base, estruturas de concreto e pisos, assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos, acabamento em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Experiência em carteira. PEDREIRO (7886919): Necessário conhecimento na área de construção civil. 2 anos de experiência comprovada. Escolaridade indiferente. vaga masculina. PINTOR DE OBRAS (7837402): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi. Necessário conhecimentos em construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (7862422): Responsável pelo acompanhamento de alunos em academia de ginástica. Possuir CREF ativo. Sexo indiferente para vaga. Bacharelado em Educação Física. REPRESENTANTE COMERCIAL (7870576): Representante comercial com experiência prévia em vendas e atendimento ao cliente comprovada em carteira ou carta de referência. Diferencial ter experiência no ramo Pet. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo/curso na área de atuação. CNH: A. SERRALHEIRO (7825098): Necessário possuir conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERVENTE DE OBRAS (7862454): Trabalhar em Mogi Mirim (obras diversas). Necessária experiência comprovada como servente de obras, terraplenagem, pavimentação e serviços similares. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. SERVENTE DE OBRAS (7864405): Vaga temporária de 3 meses – Trabalhar na cidade de Itapira. Irá compor uma equipe de profissionais que está trabalhando na construção de escola, devendo auxiliar o oficial encarregado na execução de suas tarefas. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. SUBGERENTE DE LOJA (7800687): Necessária experiência anterior comprovada. Conhecimentos com liderança de equipe. Noções básicas pacote office. Disponibilidade de horário para horários de shopping. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. TÉCNICO EM ELÉTRICA PLENO (7886596): Zelar pela operacionalidade dos equipamentos da área, executando manutenção elétrica e acompanhando a realização dos trabalhos, disponibilizando os equipamentos. Executar montagem de instalações elétricas, manutenção corretiva, preventiva e emergencial em geradores, motores, transformadores, disjuntores, seccionadoras, para-raios, equipamentos elétricos de potência, instrumentos de medição e controle de subestações, sistemas de transmissão e distribuição. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino superior em Engenharia Elétrica. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO DIGITAL – TÉCNICO JR. (7862680): Responsável pela instalação e manutenção de equipamentos de impressão digital. Atendimento técnico em campo para clientes finais realizando instalações, configurações e manutenções dos equipamentos da km e terceiros. Suporte técnico presencial ou remoto. Viagens a trabalho esporádicas. Experiência em manutenção e equipamentos MFP. Ter veículo próprio para atuação será um diferencial. Vaga masculina. Cursando ou formado técnico em eletrônica, eletromecânica, mecatrônica e correlatos. CNH: B TERAPEUTA OCUPACIONAL (7876324): Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Formação completa em Terapia Ocupacional. TRABALHADOR DE EXTRAÇÃO FLORESTAL (7543787): Experiência em trabalhos rurais/campo, como: plantio ou colheita de laranja, café, entre outras lavouras. Necessário disponibilidade para viagens, responsável por desenvolver trabalhos de natureza média complexidade, plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubação manual, combater incêndios florestais e limpeza de áreas de vivência. Trabalhar de acordo com procedimentos de EHSS e qualidade. Vaga masculina, Ensino fundamental incompleto. VENDEDOR EXTERNO (7888781): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e região. Necessária experiência com vendas e conhecimento em máquinas agrícolas. Compromisso com visitas a campo, pacote office e ferramenta crm. Técnico agrícola será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico agrícola. CNH: C VENDEDOR EXTERNO (7872244): Efetuar vendas externas. Altamente treinável, resiliente, ambicioso, boa comunicação, proativo, prospecção ativa, capacidade de lidar com desafios, saber trabalhar de maneira colaborativa. Fundamental que goste de atingir metas, capacidade de autogerenciamento e autoliderança, bom atendimento ao cliente. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH não é obrigatório, porém, desejável. VENDEDOR INTERNO (7865398): Vendedor atendimento ao balcão, experiência em vendas comprovada. Ensino médio completo. Vaga sexo indiferente. Desejável CNH AB. VENDEDOR (7882178): Realizar atendimento aos clientes, negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda, orienta quanto as especificações dos produtos e serviços, controla os pedidos dos clientes, qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido. Telemarketing será um diferencial. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH AB. Ter condução própria.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEXTA-FEIRA (30/08/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.