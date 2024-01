PAT divulga 319 vagas de EMPREGO para esta sexta (12)

319 Vagas distribuídas em 112 ocupações

AJUDANTE DE COZINHA (7445945): Auxiliar o cozinheiro no preparo e corte e cortes de alimentos, na fritadeira e montagem de marmitas. Vaga feminina. Ensino médio completo. AJUDANTE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7394617): Ajuda nas manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos industriais. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Contribui com a conservação do patrimônio e da segurança operacional da empresa, acompanha inspeções e vistorias periódicas, monitora os sistemas de proteção e emergência, incêndios e atuando em situações necessárias. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MONTADOR MÓVEIS DE MADEIRA (7354232): Trabalhar na divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Ajudante de montagem de móveis, ter conhecimento na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7397447): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial: Quem possua experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PÁTIO (7425379): Necessária experiência comprovada nos serviços de limpeza e manutenção de área externa, ajudante de carga e descarga, ajudante de borracharia. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AJUDANTE DE PEDREIRO (7451113): Necessário conhecimento na área da construção civil, com comprovação em carteira de trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PEDREIRO (7430027): Demolir concreto, alvenaria e outras estruturas. Preparar canteiros de obras, limpar e compactar solos, realizar escavações e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7399512): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar minicarregadeira para abastecimento da caldeira, auxiliar na lubrificação dos equipamentos, dar suporte â manutenção da caldeira e nos demais sistemas de equipamentos, acompanhar o funcionamento do sistema de geração de vapor, realizar limpeza e engraxamento da minicarregadeira e da área de caldeira, preparação e dosagem de produtos no tratamento de água. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. Desejável CNH: B. ANALISTA QUÍMICO (7449625): Executar ensaios físico-químicos, desenvolvimento de produtos e processos, supervisionam operação de processos químicos e operações unitárias de laboratório e de produção. Entre outras atividades e responsabilidades técnicas prevista em lei. Experiência em carteira. Escolaridade Técnico em química. Vaga sexo indiferente. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (7378177): Obrigatório possuir experiência comprovada em carteira de trabalho, ensino superior em administração ou logística. Trabalhar com emissão e entrada de notas fiscais, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, cobrança, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga feminina. Ensino superior completo em administração ou logística. CNH: AB ATENDENTE DE BALCÃO (7338620): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar atendimento ao cliente, necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário, acima de 20 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB ou B. AUDITOR EXTERNO (7338596): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar contagem de estoque, necessária experiência em logística. Experiência na função será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em logística. AUXILIAR CONTÁBIL (7397356): Necessário formação em Ciências Contábeis e experiência comprovada na área. Vaga sexo indiferente. AUXILIAR DE COZINHA (7427651): Responsável pela preparação de alimentos, experiência e habilidade no preparo de alimentos. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: AB AUXILIAR DE EQUIPE ELETROMECÂNICA (7344642): Necessário possuir conhecimentos na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE ESTOQUE (7375552): Colaborar com carga e descarga de mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data entrada, abastecer os setores com mercadorias para a produção diária, acompanhar a produção diária e do dia seguinte de modo a não faltar mercadoria para produção, realizar a posição diária do estoque, acompanhar a expedição das mercadorias aos clientes, ter noções e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ALARMES (7420129): Auxiliar nas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Desejável formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA (7437834): Necessária experiência em rotinas de limpeza. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (7436877): Necessária experiência em rotinas de limpeza. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA (7342057): Executar trabalhos de limpeza em geral para manutenção das condições de higiene e conservação do local. Idade de 30 a 35 anos. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7389100): Efetuar carga e descarga de mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada, auxilia na embalagem de produtos. Possuir habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7397168): Necessário experiência em produção, conhecimento em manuseio de máquinas e equipamentos, habilidade manual, experiência com pallets. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (7356953): Auxiliar na manutenção em geral. Necessário estar cursando ou possuir algum curso na área técnica: Elétrica, eletrônica, instalação predial, eletromecânica ou automação. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (7426641): Responsável pela conservação e manutenção de área externa e do jardim. Necessária experiência em pequenos consertos em hidráulica, carpintaria, alvenaria e habilidades com jardinagem. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES (7353635): Profissional auxiliará na manutenção de recarga de extintores e demais atividades oriundas a função. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL (7341037): Necessário possuir conhecimento básico em mecânica de caminhão. Serpa um diferencial possuir conhecimento na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. AUXILIAR DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7325353): Necessário possuir experiência em refrigeração conhecimentos em eletrônica. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B AUXILIAR DE PEDREIRO (7425564): Experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo. Sexo indiferente. BALCONISTA (7357238): Trabalhar com atendimento no balcão, clientes e telefone. Necessário possuir conhecimentos em pacote office. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB BORRACHEIRO (7425605): Necessária experiência comprovada na manutenção, conserto, troca de pneus e demais atividades da função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO (7432619): Necessária experiência de 06 meses comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CALDEIREIRO INDUSTRIAL (7395469): Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, especificam quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CARPINTEIRO (7389642): Necessário conhecimento na área de construção civil. Experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CARPINTEIRO (7431596): Executa serviços de preparação, fabricação, confecção, montagem e desmontagem de formas e painéis necessários para moldagem de estruturas de concreto, acabamento, andaimes e escoramentos diversos, utilizando ferramentas manuais e elétricas. Auxilia em demais atividades da obra. Vaga masculina. Escolaridade indiferente para a vaga. CHAPISTA DE LANCHONETE (7446563): Necessário conhecimentos com chapa. Manipular alimentos, manuseio de chapa a gás e fritadeiras, realizar montagem de lanches, sucos, drinks e porções. Manter a limpeza diária do local de trabalho, cozinha e equipamentos em geral (geladeiras, freezers, chapa, etc). Ser proativo, boa comunicação, de 28 a 45 anos. Possuir meios de se locomover para chegar ao local de trabalho. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB. COMPRADOR – ESTÁGIO (7394917): Cursando administração, economia, contabilidade ou áreas correlatas. Conhecimento intermediário no pacote office, inglês intermediário. Vaga sexo indiferente. CONTROLADOR DE ACESSO (7437906): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Responsável por toda gestão do controle de acesso, entrada e saída do público interno e externo em toda área, controlar entrada e saída de veículos. Entre outras atividades pertinentes a função. Vagas para período noturno e diurno. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga sexo indiferente. Escolaridade Alfabetizado. COZINHEIRA INDUSTRIAL (7245057): Cozinheira com experiência em cozinha industrial. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. COZINHEIRO DE RESTAURANTE (7445447): Responsável pelo preparo de pratos e refeições. Zelar pela organização da cozinha. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. COZINHEIRO INDUSTRIAL (7444350): Coordenar e acompanhar a execução do planejamento feito pelo nutricionista. Apoiar áreas operacional e administrativa, por meio de controle da produção, abastecimento e distribuição de refeições, visando garantir o bom andamento do processo de produção. Preparar alimentos de modo que assegure qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida, inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios. Auxiliar na requisição do material necessário para preparação dos alimentos. Experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: desejável AB. ELETRICISTA (7432936): Necessária experiência de 06 meses na função, com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA (7439524): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Experiência na função comprovada em carteira. Responsável por instalações, reparação, manutenção de redes e equipamentos elétricos, entre outras atividades pertinentes a função. Curso na área elétrica, NR10 básico, SEP e NR35 atualizados. Vaga sexo indiferente. ELETRICISTA AUXILIAR (7439572): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Experiência na função comprovada em carteira. Responsável por instalações, reparação, manutenção de redes e equipamentos elétricos, entre outras atividades pertinentes a função. Curso na área elétrica, NR10 básico, SEP e NR35 atualizados. Vaga sexo indiferente. ELETRICISTA AUXILIAR (7357201): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar nas tarefas designadas pelo eletricista, passagem de cabo, montagem de caixa de passagem e demais atividades inerentes a função. Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (7442499): Executar manutenções elétricas preventivas, preditivas e corretivas em máquinas operatrizes de linhas produtivas. Conhecimentos sólidos em comandos elétricos e CLP industrial para análise de falhas, atender execuções através de ordem de serviço e documentos necessários para controle PCM de ativos. Necessário conhecimentos em manobra em subestações de alta tensão. NR-33, NR-35 , NR-10 e SEP (sistema de potência). Necessária comprovação em carteira de 06 meses na função. Vaga masculina. Vaga masculina. Formação técnica em Elétrica, Eletrônica, Automação ou Eletrotécnica. ELETRICISTA INDUSTRIAL – FORÇA E CONTROLE (734439): Trabalhar com intervenção em painéis elétricos. Necessária experiência na função e curso técnico na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. ELETRICISTA MONTADOR (7344408): Trabalhar com montagem de infraestrutura elétrica e predial. Necessária experiência na função e curso técnico na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. EMBALADOR, A MÃO (7418392): Auxiliar na embalagem e empacotamento de produtos. Atividade exige força física. Idade de 25 a 35 anos. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. ENCANADOR (7341785) Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Início imediato, possuir conhecimento e interpretação de desenhos técnicos, em obra de parede de concreto. Efetuar montagem de linha hidráulica de água fria e esgoto, conhecimento com glp, montagem de linha externa. Profissional com aptidão de uso de ferramentas manuais e elétricas: furadeira, martelete, lixadeira, rompedor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e profissionalizante na área. ENCANADOR INDUSTRIAL (7395537): Operacionalizam projetos de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações, especificam, quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ENCARREGADO DE OBRAS (7451131): Necessário conhecimento na área de construção civil e liderança de equipe. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ESTAGIÁRIA EM ADMINISTRAÇÃO (7449126): Estágio nas atividades diárias de administração, financeira, comercial, contábil, RH, estoque e logística. Vaga feminina. Obrigatório estar cursando superior em Administração ou Logística. ESTOQUISTA (7378357): Cuidar da organização do estoque, reparação, reposição e recebimento de mercadorias. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A FAXINEIRA (7437110): Efetuar limpeza em geral. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Vaga feminina. FAXINEIRO (7438477): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Experiência na área comprovada em carteira ou carta de referência. Trabalhar com limpeza em geral dentro de empresas ou estabelecimentos. Escolaridade Alfabetizado. Sexo indiferente. FONOAUDIÓLOGO (7334087): Obrigatória graduação na área. Desejável experiência de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior em fonoaudiologia. FUNILEIRO DE CAMINHÕES (7332123): Realizar serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros. Corrige peças e latarias amassadas, reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal e demais atividades oriundas a função. Possuir condução própria para ir até o trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B ou E. GARÇOM/GARÇONETE (7445796): Responsável pelo atendimento aos clientes, recebimento de pedidos, entrega de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. INSTALADOR DE ALARMES (7335365): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB INSTALADOR DE PAINÉIS (7431637): Trabalhar com instalação de fachadas, ter noção de solda, adesivação, trabalhar em altura. Ter conhecimento na função. Ensino fundamental completo. CNH AB. Vaga masculina. INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS E HIDRÁULICOS (7338499): Realizará visitas técnicas e serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de água, piscina e fotovoltaico em residências, comércios e indústrias em locais atendidas pela loja. Realizará o preenchimento de Ordens de Serviço e demais relatórios do setor. Responsável pela preservação, manutenção do veículo e ferramentas utilizadas. Desejável possuir curso e conhecimento em hidráulica e elétrica. Estar enquadrado para trabalhar em altura dentro do que estabelece a NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTRUTOR DE TREINAMENTO (7443595): VAGA PARA TRABALHAR EM JAGUARIUNA. Responsável por instruir, orientar, capacitar e acompanhar os colaboradores internos e externos no que se refere qualidade dos serviços prestados e suas responsabilidades. Garantir a capacitação e desenvolvimento dos colaboradores nas áreas técnicas, comportamental e operacional de campo da empresa. Organizar local de treinamento, preparar material didático, certificado, apresentações, apostilas entre outros. Vagas sexo indiferente. Experiência na função. Ensino médio completo. CNH: B. JARDINEIRO (7448632): Trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Roçar grama em taludes e em áreas planas, realizar poda de arbustos, árvores e palmeiras, ter experiência com o manuseio de roçadeira e máquina 4 rodas a gasolina, já ter trabalhado na função e ter conhecimento mínimo de plantas e pragas. Ensino fundamental. Vaga masculina. LAVADOR DE CARROS (7438436): Levar currículo atualizado na entrevista. Não necessita experiência. Empresa oferece treinamento. Acima de 20 anos. Horário de trabalho de segunda a sábado. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. LAMINADOR DE FIBRAS DE VIDRO (7443523): Vaga para trabalhar em Santo Antônio de Posse. Executar trabalhos em fibra de vidro, através de ferramentas manuais, preparação de mantas e tecidos, organização de moldes metálicos, preparação, aplicação de resina, desplacamento de peça no molde, fabricação de bocais de saída de tanques, montagem de tanques de fibra, preparação de superfície através de lixamento e aplicação de pintura em geral, limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS (7440591): Lubrifica máquinas e equipamentos, selecionando o material de limpeza e ferramentas necessários. Realiza inspeções preventivas, preenche relatórios e registros de ocorrências. Necessária experiência. Diferencial quem possua curso de mecânica industrial. Treinamento NR33 e NR35. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em Mecânica ou Mecatrônica. CNH: Desejável , não exigida. MECÂNICO DE AUTOS (7384953): Trabalhar com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e montagem de pneus. Necessária experiência em mecânica em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO DE BICICLETAS (7385283): Necessário conhecimento total em manutenção de bicicletas e experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO (7446714): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Sólida experiência em manutenção de veículos pesados (máquinas carregadeiras, escavadeiras e caminhões) e motores a diesel, conhecimento em hidráulica e cursos de mecânica em geral. Realizar manutenção em máquina pesada, regulagem de motores, conjuntos de peças e sistema de freios, lubrificação de equipamentos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES (7446167): Efetuar manutenção em máquinas de terraplenagem do tipo retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora, cavadeira e caminhões em geral. Necessária experiência na área diesel, máquinas e tratores. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D ou E. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (7439235): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Experiência na área comprovada em carteira ou carta de referência, cursos NR35/NR10 e MR33 atualizados. Realizar manutenção de rotina e preventiva em máquinas e equipamentos, entre outras atividades pertinentes a função, seguir orientações. Escolaridade Alfabetizado. Sexo indiferente. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL (7440850): Executar manutenções mecânicas preventivas, preditivas e corretivas em máquinas operatrizes de linha produtiva. Conhecimento circuitos pneumáticas e hidráulicos. Atender execuções através de ordem de serviço e documentos necessários para controle PCM de ativos, conhecimentos sólidos em rotinas mecânicas sobre rolamentos, lubrificantes, alinhamentos de acoplamentos, blocos, válvulas, bombas pneumáticas e hidráulicas. Treinamentos NR-33 e NR-35. Vaga masculina. Formação Técnica em Mecânica ou Mecatrônica. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7435857): Necessária experiência como mecânico de manutenção e conhecimento em peças e ferramentas. Obrigatória NR-10. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7433370): Necessária experiência de 06 meses com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. MEIO OFICIAL DE MONTAGEM DE ANDAIMES (7491441): Executar serviços de ajudante, tais como carregar materiais, tubos e outras estruturas e ferramentas para os montadores de andaimes e líderes de montagem. Realizar pequenas montagens e desmontagens de menor complexidade. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ­­­­­MONTADOR DE IMPLEMETOS RODOVIÁRIOS (7416659): Montador de implementos rodoviários, não precisa experiência em montagem, mas conhecimentos com solda mig. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7397439): Necessário possuir experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE PONTES ROLANTES (7438103): Experiência como montador ou mecânico de manutenção, operador de ponte rolante. Vaga masculina. Ensino técnico em mecânica ou elétrica. Trabalho de segunda a sexta-feira. Vaga masculina. Ensino médio completo. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7338772): Trabalhar na cidade de Paulínia e Região. Motorista de veículo pesado, transporte de resíduos. Necessário curso MOPP. Vaga masculina. Escolaridade: Alfabetizado. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO (7415916): Necessário experiência na função. Curso MOPP. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7446302): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Motorista de caminhão caçamba de pedreira. Operar e dirigir o caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores, remoção de terra. Checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO (7424466) – Vaga para trabalhar próximo a Jaguariuna. Necessária experiência de no mínimo 06 meses na função, e estar com curso de transporte de passageiros em ordem. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7419612) -TRUCK, CARRETA, TOCO. Efetuar a verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (7440777): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Executar tarefas manuais, braçal, efetuar carga e descarga, transportar materiais, entre outras atividades pertinentes a função. Trabalho exige força física. Escolaridade Alfabetizado. Experiência na função em carteira ou carta de referência. CNH: A. Sexo indiferente. OPERADOR DE CARREGADEIRA (7448812): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar máquina carregadeira no pátio, carregando para o cliente. Operar máquina escavadeira realizar remoção de terra. Curso de operador de carregadeira/escavadeira. Experiência na função. CNH: D. Vaga masculina. OPERADOR DE COBRANÇA (7331185): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Contatar clientes, fazer cobranças negociando formas de pagamento e propondo as melhores soluções, enviar faturas e boletos bancários para pagamento, acompanhar recebimento de e-mails, boletos, informativos, comunicados e demais atividades oriundas a função. Necessário experiência com atendimento a clientes e cobrança, saber trabalhar em equipe, sob pressão, ser proativo e dinâmico. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Sexo indiferente para vaga. CNH não exigida. OPERADOR DE MÁQUINAS (7448543): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar operação do painel do britador e auxiliar quando necessário na manutenção das correias. Desenroscar pedras, limpeza e manutenção do equipamento. Experiência como operador de máquinas de comando CNC, painéis e máquinas industriais em geral. Ensino médio. Vaga masculina. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (7316754): Necessária ampla experiência na função como operador de retroescavadeira/pá carregadeira/patrol. Comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. CNH: C, D ou E. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (7438106): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Manusear retroescavadeira, fazer manutenção básica da máquina, remover o solo e material orgânico, drenar solos e executar construção de aterros, entre outras atividades pertinentes a função. Experiência na área. Curso de operador de máquinas NR35/NR11 atualizados. Escolaridade Alfabetizado. CNH: C. Sexo indiferente. OPERADOR DE ROÇADEIRA (7439996): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE TORNO (7428285): Planejar etapas e os processos de fabricação em torno CNC. Necessário curso de torno CNC. CNH: AB. Vaga masculino. PEDREIRO (7451049): Necessário conhecimento na área de construção civil. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. PEDREIRO (7432237): Organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos, contrapisos e impermeabilizações, montar formas e armações de aço, instruir e organizar os trabalhos dos ajudantes, supervisionado pelo líder da equipe. PEDREIRO (7359992): Necessária ampla experiência em construção, instalações e acabamentos. Experiência de 01 ano na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB PEDREIRO (7438753): VAGA TEMPORÁRIA 12 MESES. Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, entre outras atividades pertinentes a função e orientações pré-definidas. Experiência comprovada. Escolaridade Alfabetizado. SERRALHEIRO (7341729): Efetuar montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajuste de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas, preparação de superfícies para masseamento, lixamento e pintura manual, corte em policorte, solda comum, zelar pela real segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo. SERRALHEIRO INDUSTRIAL (7401619): Vaga Temporária 3 meses. Leitura e interpretação de desenhos técnicos e mecânicos, manuseio com lixadeiras e furadeiras, conhecimento de medidas, montagem e cordões de solda. Experiência comprovada na função em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. SERRALHEIRO INDUSTRIAL (7425676): Experiência comprovada nos serviços de manutenção, montagem e confecção de estruturas metálicas, solda e medidas. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. SERVENTE DE OBRAS (7348480):Necessária experiência em construção civil. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SOLDADOR (7440501): Executar serviços de serralheria, trabalhando o material, furando, cortando, torcendo e unindo partes por meio de parafusos, rebites, solda e outros, de acordo com as especificações de projetos, preparar, confeccionar e montar estruturas metálicas em geral , leitura e interpretação de desenho mecânico. Conhecimento de solda mig, tig e eletrodos. Treinamentos NR-33 e NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo ou formação técnica em mecânica ou mecatrônica. SOLDADOR (7417159): Trabalhar com solda mig. Necessária experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SOLDADOR (7448243): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Solda pesada de campo para reforma de chapas grossas, caçambas e conchas de máquinas, execução de estruturas e passarelas, solda de manutenção em equipamentos rodantes e industriais. Cursos de solda MIG, eletrodo. Experiência com solda pesada, solda raiz, maçarico, aço manganês, conhecimento com medida. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. SOLDADOR INDUSTRIAL (7432605): Necessária experiência de 06 meses na função, com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. TÉCNICO EM CONSERTOS DE ELETRODOMÉSTICOS (7439238): Necessária experiência em consertos de eletrodomésticos. Vaga masculina. Ensino médio completo. TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL (7433066): Necessária experiência de 06 meses com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. TÉCNICO EM OBRAS CIVIS (7415835): Necessária experiência em construção civil. Fiscalizar e acompanhar tarefas, atividades dos prestadores de serviços, visando a qualidade na entrega do serviço. Efetuar contato com clientes internos e externos. Realizar as vistorias técnicas na obra, em conjunto com mestres de obras e engenheiro civil, no início e final das etapas ou jornadas de trabalho. Vaga masculina. Obrigatório estar cursando ou concluído Técnico em Edificações ou Engenharia Civil. CNH: AB TRABALHADOR RURAL (7401522): Vaga para trabalhar em Itapira. Trabalhar com atividade de reflorestamento, preparação e manutenção de áreas florestadas, roçada manual, coroamento, abertura de covas, aplicação de defensivos agrícolas, adubação entre outras. Diferencial quem possua experiência com plantio de eucalipto. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. VENDEDORA INTERNA (7341628): Necessária experiência na função. Diferencial quem possua experiência com vendas de tecidos e aviamentos. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. VENDEDOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7337054): Possuir experiência com vendas externas em sistemas de segurança. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7421035): Necessária experiência com vendas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7342097): Atuar com vendas no atendimento direto com clientes. Vaga masculina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

AUXILIAR DE LIMPEZA (7366886): Vaga para trabalhar em Cotia. Profissional responsável por auxiliar na limpeza e conservação do ambiente e manutenção do local em foco para mantê-lo limpo. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEXTA-FEIRA (12/01/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 11/01/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.