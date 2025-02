PAT divulga 261 vagas de EMPREGO nesta segunda-feira (24)

261 Vagas distribuídas em 86 ocupações

ABASTECEDOR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8235968): Preparam materiais para alimentação de linhas de produção, organizam a área de serviço, abastecem linhas de produção, alimentam máquinas e separam materiais para reaproveitamento. Vaga masculina. Ensino médio completo. AÇOUGUEIRO (8237040): Profissional com conhecimento em cortes bovinos, suínos, aves, atendimento balcão, desossa, fabricação de embutidos e temperados, limpeza e higienização do setor. Boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados. Vaga masculina. Ensino médio completo. AÇOUGUEIRO (8201465): Experiência na função de açougueiro. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. AÇOUGUEIRO (8210507): Ter experiência comprovada na função. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. Empresa oferece plano médico e cesta básica de R$120,00 reais. AFIADOR DE FACA (8185186): Executar afiação de ferramentas de corte, faca, entre outras, efetuar manutenção preventiva. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Empresa oferece benefícios como Cesta básica, seguro de vida, alimentação no local, ajuda de custo. AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (8210579): Ter experiência comprovada na função. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. Empresa oferece plano médico e cesta básica de R$120,00 reais. AJUDANTE DE COZINHA (8205324): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Preferencialmente experiência ajudante de cozinha em restaurantes industriais, ajudante de limpeza, organização, limpeza, pró atividade, higiene pessoal, bom relacionamento com colegas de trabalho e chefia. Disponibilidade de dia e horário. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE ELETRICISTA (8216303): Eletricidade básica. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. Empresa oferece: almoço, salário + 30% de periculosidade. AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8216113): Não necessita experiência. Trabalhar na construção civil em geral. Diferencial quem já trabalhou na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE MOTORISTA (8235955): Prepara, entrega e manuseia cargas e descargas de mercadorias. Repara embalagens danificadas e controla a qualidade dos serviços prestados. Opera equipamentos de carga e descarga, além de realizar atividades de limpeza e conservação nos locais de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AJUDANTE DE MOTORISTA (8230139): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Conferir e separar pedido, realizar carga e descarga na região de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B AJUDANTE DE OBRAS (8151768): Trabalhar com serviço pesado. Necessária experiência como servente ou ajudante de pedreiro. Disponibilidade para viajar. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE OBRAS (8230565): Trabalhar na região de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Holambra, Arthur Nogueira. Ajudante de pedreiro de fundação, atividades relacionadas a atividades de pedreiro, servente, pintura, Calheiro. Experiência na função em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Empresa oferece vale refeição/alimentação no valor de R$450,00, transporte, café da manhã, convênio odontológico após 3 meses. AJUDANTE DE PEDREIRO (8215941): Trabalhar na construção civil em geral. Não necessita experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE PEDREIRO (8199979): Carrega e descarrega materiais de construção, prepara canteiros de obras e limpa áreas de trabalho. Experiência em construção civil. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE RECARGA DE EXTINTOR (8151708): Disponibilidade para viagens e trabalhos também fora de Mogi Guaçu. Não ter problemas para trabalhar em altura. Experiência em eletrotécnica ou eletricista. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AJUDANTE DE SERRALHEIRO (8218660): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE GERAL (8169478): Trabalhar na separação de sucatas. Serviço braçal. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. APONTADOR DE OBRAS (8210087): Experiência na função. Informática básica. Conhecimento em rotinas administrativas/obras, disponibilidade para ficar alojado em outras cidades. Técnico em edificações ou cursando nível superior em Engenharia Civil será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B ARMADOR DE FERRO/AÇO (8149673): Experiência em montador de andaimes na construção civil, montar armações de aço e ferro para estruturas de concreto. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Empresa oferece refeição e vale transporte. ASSISTENTE DE EXPANSÃO (8228538): Necessário conhecimento em pacote office, email, planilhas e autoCad. Disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino médio completo ou cursando no período noturno. ATENDENTE DE RESTAURANTE (8113566): Atendimento aos clientes, respeitando as normas de cortesia, educação, etiqueta e o manual de boas práticas de segurança e manipulação alimentar, visando cumprir com as metas estabelecidas de vendas. Organização e limpeza do setor, garantia de padrões e qualidades da marca. Ter comprometimento, agilidade, trabalho em equipe, ser organizado e proativo. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE COZINHA (8210607): Ter experiência comprovada na função. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. Empresa oferece plano médico e cesta básica de R$120,00 reais. AUXILIAR DE FUNILEIRO (8214339): Exercer a função de auxiliar de funilaria e pintura automotiva, processo de acabamento de superfícies em veículos, máquinas e equipamentos. Residir em Mogi Guaçu/Mogi Mirim. Vaga masculina. Ensino fundamental completo; empresa oferece almoço no local, seguro de vida, plano de saúde optativo. AUXILIAR DE INSPEÇÃO (8217763): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função ou candidato que já tenha trabalhado em linha de produção de peças automotivas. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área, preferencialmente candidato já aposentado desde que possua os requisitos acima. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. AUXILIAR DE LIMPEZA (8238851): Vaga trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Atuar como agente de higienização, realizar a limpeza dos banheiros e vestiários masculinos da fábrica. Vaga masculino. Ensino fundamental completo. Empresa não exige experiência comprovada, ter conhecimento básico. Empresa oferece transporte, vale alimentação, refeição no local. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8227006): Vaga de serviços gerais na linha de produção. Responsável pelas atividades, manipulação de frutas, embaso de produtos e auxiliar na produção de doces. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. Empresa oferece vale alimentação de R$420,00. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8235486): Realizar a montagem de bicicletas em linha de produção, executando tarefas de pequena a média complexidade, utilizando de ferramentas manuais ou pneumáticas, embalar bicicletas e seus componentes. Vaga não exige experiência, porém será um diferencial. Vaga sexo indiferente. Empresa oferece transporte gratuito, cesta básica e refeição no local. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8235533): Realizam interfaces de turno, abastecem e monitoram funcionamento de equipamentos. Operam suas etapas e movimentam materiais e insumos. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8239925): Ajudante geral na produção. Idade acima de 45 anos. Com ou sem experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (8193930): Vaga temporária 30 dias, com possibilidades de efetivação. Organizam o depósito para facilitar a movimentação dos itens armazenados e armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Efetua enlonamento de caminhões, auxiliar carga e descarga de caminhões. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: B AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (8225599): Possuir familiaridade com ferramentas e elétrica. Foco em serviços de ar condicionado. Ser maior de 18 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR EM ELETROMECÂNICA (8131208): Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos e em equipamentos industriais. Conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro. Conhecimento em mecânica, metrologia e interpretação de desenhos técnicos, montagem e ajustagem. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (8227415): Auxiliar nas atividades de campo em geral, trabalho em equipe, zelar por equipamentos e veículos junto ao topógrafo, disponibilidade para viagens, comprometido com o trabalho, informática será um diferencial. Candidatos com média de 50 anos e experiência na função, pode ser aposentado, ter trabalhado no campo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH B. Empresa oferece refeição no local, transporte para deslocamento do trabalho em campo, assistência médica, seguro de vida. BORRACHEIRO (8210123): Experiência em serviços de montagem e desmontagem de pneus, calibragem e consertos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CARPINTEIRO (8215910): Trabalhar na construção civil em geral. Formas de madeira. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CARPINTEIRO (8149601): Experiência na função de carpinteiro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Empresa oferece refeição e vale transporte. COSTUREIRA (8206727): Costureira em geral, conhecimento em interlock, overlock e reta industrial será um diferencial. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. Empresa oferece vale alimentação de R$350,00 após 3 meses de experiência. COZINHEIRO INDUSTRIAL (8205296): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência como cozinheiro ou meio oficial, bom relacionamento interpessoal, liderança, disponibilidade de horário. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA (8216273): Experiência na função. Leitura e interpretação de desenho/conhecimento de comandos elétricos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH:AB. Empresa oferece: almoço, salário + 30% de periculosidade. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (8150753): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar nas atividades de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e lubrificação, apoiar em melhorias de padrão e set-up de máquinas ou equipamentos, utilizando as melhores práticas, com aplicação das metodologias e ferramentas de confiabilidade com base no pilar PM do programa MSE na unidade MOM. Desejável curso profissionalizante em PLC, pneumática, instrumentação e mecânica básica. Experiência de 02 a 05 anos na função. Sexo indiferente para a vaga. Técnico completo em Elétrica, Eletrônica, eletromecânica ou Mecatrônica. ENCARREGADO DE LIMPEZA (8159429): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento técnico de limpeza industrial. Curso de gestão de limpeza industrial. Experiência em cargos de liderança ou supervisão. Elaborar relatórios de execução de serviço. Conhecimento em pacote office. Vaga masculina. Ensino médio completo. ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (8229862): Orientar os colaboradores da manutenção para execução das tarefas. Supervisionar ordens de serviços, eventuais retrabalhos e todo processo operacional da manutenção. Atuar administrativamente com os processos burocráticos do setor e avaliação dos funcionários. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo/Técnico ou Superior na área. CNH: AB ENCARREGADO DE RESTAURANTE (8171996): Exercer a função de líder de restaurante, supervisionar as operações e processos do negócio, acompanhar a realização das etapas em seu turno, atendimento, produtividade e orientação da equipe com relação aos padrões e procedimentos exigidos na empresa, demais atividades oriundas a função. Ter conhecimento, não exige experiência comprovada. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. FISCAL DE CAIXA (8172008): Suporte ao operador de caixa, controlando o fundo de reserva, favorecendo troco, fazendo a sangria dos valores recebidos e mantendo a ordem na frente de caixa. Auxiliar no atendimento aos clientes e no fechamento do caixa no final do turno. Fazer cancelamentos, estornos, devoluções de valores registrados por engano e controla as maquinetas. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Conhecimento na função. Empresa oferece diversos benefícios. JARDINEIRO (8206231): Capinar e rastelar gramado com máquinas costais e com roçadeiras motorizadas, combater cupins, formigas e pragas. Limpeza e manutenção nas pistas on-road, off-road e em geral, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. Empresa oferece plano médico/odontológico, convênio em farmácia, seguro de vida em grupo, vale alimentação R$500,00. LAVADOR DE CARRO (8211252): Lavagem e limpeza de carros. Conhecimento na função. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. CNH: B. LÍDER DE RESTAURANTE (8113847): Supervisionar as operações e processos do negócio, acompanhando a realização das etapas em seu turno, atendimento, produtividade e orientação da equipe com relação aos padrões e procedimentos exigidos pela empresa. Assegurar o plano diário de vendas, através do planejamento e distribuição de metas para equipe. Elaboração plano de escalas, análise do histórico de vendas, posicionamentos nos setores, distribuição de atividades e aplicação de ações corretivas quando necessário. Demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. LUBRIFICADOR (8159487): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Conhecimento em sistema de lubrificação industrial, lubrificação preventiva e corretiva em equipamentos, lubrificação para máquinas de usinagem. Curso especializado em lubrificação industrial. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO AUTOMOTIVO (8144834): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim/Divisa com Mogi Guaçu. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Escolaridade indiferente CNH: AB MECÂNICO DE EMPILHADEIRA (8187649): Realizar manutenção preventiva e corretiva das empilhadeiras: Trocar lonas de freio, troca de rolamento do cubo traseiro, pinos e rótulos do eixo direcional, troca de correia dentada do motor, velas de ignição e cabos. Efetuar montagem de motor, transmissão e diferencial, regulagem completa do motor. Desejável curso de empilhadeira. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B MECÂNICO DE LINHA PESADA (8210136): Experiência comprovada em serviços de manutenção corretiva e preventiva de caminhões, máquinas e demais veículos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH:D MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8237862): Efetuar inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos equipamentos mecânicos. Executar serviços de manutenção corretiva e preventiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento. Confeccionar conjuntos mecânicos, máquinas ou equipamentos, seguindo desenho, de acordo com as necessidades do setor solicitante. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8150561): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar nas atividades de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e lubrificação, apoiar em melhorias de padrão e set-up de máquinas ou equipamentos, utilizando as melhores práticas, com aplicação das metodologias e ferramentas de confiabilidade. Desejável curso profissionalizante em pneumática, instrumentação e elétrica básica. Experiência de 02 anos em manutenção ou manufatura. Sexo indiferente para a vaga. Técnico completo em mecânica, eletromecânica, eletromecânica ou mecatrônica. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL (8198678): Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes. Experiência em manutenção corretiva de pontes rolantes e talhas elétricas. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. Empresa oferece transporte, refeição no local, seguro de vida e convenio médico. MECÂNICO DE OPERAÇÃO I (8233325): Realizar manutenção de componentes complexos (sistema hidráulico, transmissão e motor), efetuar diagnóstico e procedimentos corretivos com a utilização de softwares de apoio, conduzir análises finais de uso de ferramentas como mamômetros, câmeras, termográficas e boroscópio. Executar ordens de serviços programadas. Demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo, curso técnico na área será considerado um diferencial. CNH: AB MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (8225574): Realizar instalação, limpeza e reparo de sistemas de climatização e ar-condicionado. Foco em serviços de ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B MEIO OFICIAL DE COZINHA (8205408): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência como meio oficial/cozinheiro(a), preferencialmente em restaurantes industriais, organização, limpeza, pró atividade, higiene pessoal, bom relacionamento com colegas de trabalho, boa liderança, disponibilidade de dia e horário. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE PALETES (8185289): Montar paletes, ter conhecimento em meios de medição, entre outras atividades do setor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, alimentação no local, ajuda de custo. MOTORISTA DE CAMINHÃO (8181617): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim: Efetuar entrega para clientes na região com o caminhão da empresa, ajudar na carga e descarga de materiais. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA CARRETEIRO (8169314): Motorista de veículos de carga em geral, com experiência em caminhão truck. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (8230217): Realizar entregas dos produtos na região de Mogi Guaçu, com ajudante de motorista. Zelar pelo bom funcionamento do caminhão, entre outros. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE CAMINHÃO (8209174): Motorista de caminhão para transporte de materiais de construção e madeira, carga e descarga com ajudante. Função exige força física. Experiência na função. Vaga masculina. CNH: C. Empresa oferece marmita e cesta básica em dinheiro. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (8210151): Necessário que possua experiência comprovada em carteira como motorista preferencialmente como caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, plano de saúde optativo, ajuda de custo em R$. MOTORISTA DE CARRETA (8210144): Necessário experiência comprovada em carteira como motorista carreteiro. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, plano saúde optativo, ajuda de custo em R$. MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS E VAM (8219532): Realizar o transporte de pessoas, fazer a inspeção das condições do veículo, como elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecer e respeitar as leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina, CNH: D. escolaridade indiferente. Empresa oferece vale alimentação, seguro de vida, plano odontológico e médico. OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO (8238055): Atuar no setor de caldeiraria, executar serviços gerais, auxiliar na produção, auxiliar os operadores de máquinas, etiquetam, embalam os produtos e descarregam caminhões. Diferencial ter trabalhado em empresa de caldeiraria. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. OPERADOR ELETROMECÂNICO (8220250): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Ter experiência como eletromecânico em indústria. Executar manutenção corretiva e preventiva em máquinas e equipamentos industriais, diagnosticar falhas em sistemas elétricos e mecânicos, propondo soluções técnicas, realizar instalação e substituição de motores, sensores, inversores de frequência e outros componentes. Interpretar diagramas elétricos e mecânicos para execução de serviços, ajustar e calibrar equipamentos conforme especificações técnicas, cumprir normas de segurança e boas práticas de manutenção. Registrar atividades realizadas e elaborar relatórios técnicos conforme procedimentos internos. 03 turnos disponíveis. Vaga masculina. Técnico em Elétrica, Eletrotécnica, Mecânica ou similar. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8230145): Auxiliar ajudantes de armazém, na montagem dos pallets, organização dos produtos, separação de pedidos. Possuir certificação, podendo estar vencida, empresa fará a reciclagem. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8194035): Vaga temporária 30 dias, com possibilidades de efetivação. Movimentar e armazenar o produto acabado, insumos e paletes de maneira segura, conforme especificações solicitadas nos procedimentos operacionais. Conservação e cuidados especiais com seu equipamento. Limpeza e organização da área. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR DE INJETORA (8217987): Necessário conhecimento e experiência em injetora. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. OPERADOR DE MÁQUINAS /PRENSA (8236132): Enfardador, operador de prensa e fardos. Prensador de sacos. Preparam máquinas e local de trabalho para empacotar e envasar, embalam produtos e acessórios, enfardam produtos, separando, conferindo, pesando e prensando produtos. Responsável pela expedição dos produtos acabados. Desejável experiência na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. PEDREIRO (8210177): Trabalhar em obras diversas. Experiência comprovada na função, conhecimento em armação de ferragens, formas e hidráulicas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B PEDREIRO (8199962): Possuir ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases, estruturas de concreto e pisos. Assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos. Acabamentos em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PINTOR INDUSTRIAL (8198915): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio. PROJETISTA ELETROTÉCNICO (8196983): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Desenvolvimento de projetos desde a concepção até a execução, garantindo a viabilidade técnica e econômica. Análise de materiais, custos e processos de produção para assegurar a melhor solução para cada projeto. Conhecimento em normas técnicas e legislação vigente na área de atuação. Vaga masculina. Ensino médio completo, técnico em elétrica/eletrotécnica ou áreas afins. PROMOTOR DE VENDAS (8216594): Trabalhar em Mogi Guaçu e Região, em supermercados. Possuir moto. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: A REPOSITOR DE MERCADORIAS (8230136): Trocar etiquetas, fazer retirada de produtos, manter organizado o setor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Conhecimento na função. Empresa oferece convênio médico, plano de carreira, PLR, cesta básica, ticket alimentação. SEPARADOR DE MATERIAIS (8160052): Experiência em separação de materiais de alumínio, limpeza de rua ou qualquer experiência no trabalho braçal. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB SERVIÇOS GERAIS (8219873): Atuam nos serviços de conservação e manutenção de rodovias, estradas, avenidas e ruas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (8218298): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. SERRALHEIRO (8235982): Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio. CNH: AB. Empresa oferece ajuda de custo, refeição no local, seguro de vida, cartão assiduidade, plano odontológico e parcerias com academias. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (8199877): Responsável pelas ordens de serviço, ficha de epi, check list, normas regulamentadoras, acompanhar atividades operacionais. Vaga masculina. Curso técnico concluído com registro ativo. TORNEIRO FERRAMENTEIRO (8229017): Necessária experiência em torno convencional. Leitura e interpretação de desenho. Metrologia. Ser maior de 18 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDOR PORTA A PORTA (8149984): Divulgar serviços da empresa, prospecção de novos clientes com foco na venda consultiva de produtos e serviços, realizar demonstrações dos planos oferecidos, fechar vendas e assegurar a satisfação dos clientes durante o processo. Não exige experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio cursando ou incompleto. Benefícios oferecidos: vale alimentação, plano de saúde/odontológico, seguro de vida, participação dos lucros.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AUXILIAR DE LIMPEZA (8115586): Responsável pela limpeza e organização fábrica. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA- FEIRA (24/02/2025)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 21/02/2025 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.