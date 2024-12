PAT divulga 207 vagas de EMPREGO nesta quarta-feira (11)

207 Vagas distribuídas em 44 ocupações

AJUDANTE DE ARMAZÉM (8044894): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Organizar o armazém, organizar os produtos, separar os pedidos, carregar mercadorias no caminhão, entre outras atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AJUDANTE DE MONTAGEM (8063495): Auxiliares de montagem realizam tarefas de apoio à montagem de produtos ou equipamentos, principalmente em fábricas ou indústrias. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE OBRAS (8071369): Trabalhar com serviço pesado, necessária experiência como servente ou ajudante de pedreiro. Disponibilidade para viajar caso necessário. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ANALISTA DE SUPORTE DE BANCO DE DADOS (8065379): Conhecimento em banco de dados Oracle, construir scripts para gerar relatórios, gráficos e planilhas, alterar, inserir, excluir dados diretamente no banco de dados. Fazer backup e controlar os backups realizados. Trabalhar em equipe com desenvolvedores em novos projetos e ajustes nos projetos existentes. Instalações e configurações de banco de dados Oracle. Conhecimento em SQL e PL/SQL. Formação na área de CTPS, ciências de dados, Eng. Computação e/ou correlatas. Vaga sexo indiferente. ATENDENTE DE BALCÃO (8074978): Profissional de atendimento ao público, não exige experiência. Candidatos de 18 a 25 anos. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo ou cursando. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (8073328): Responsável pela organização, controle de entrada e saída, separação de materiais, ter atenção e agilidade, boa comunicação. Necessário experiência comprovada na função. Vaga masculina, ensino médio completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO (8033799): Familiaridade com ferramentas e elétrica. Maior de 18 anos. Foco em serviços de ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR (8071204): Trabalhar na recarga de extintores. Serviço pesado. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (8073044): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar limpeza em áreas administrativas e banheiros. Escala de trabalho 6×1: Das 15h40 às 23h40. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CARPINTEIRO (8076509): Serviço de carpintaria em geral. Experiência de 6 meses em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. COMPRADOR (8071917): Vaga para trabalhar em Itapira. Receber requisições de compras, executar o processo de cotação, concretizar a compra de serviços produtos, matérias-primas e equipamentos para indústrias e empresas, mediante aprovação da Diretoria. Acompanhar o fluxo de entregas, desenvolver fornecedores de materiais e serviços. Supervisionar a equipe do almoxarifado e processos de compras, preparar relatórios e intermediar entre requisitantes e fornecedores. Experiência comprovada de 01 ano na função. Vaga masculina. Ensino médio completo e cursos pertinentes na área. CNH: AB COSTUREIRA E COSTUREIRA INICIANTE (8075845): Vaga para trabalhar em Itapira. Não necessita de experiência. Vagas para costureira e costureira iniciante. Vaga feminina. Ser alfabetizada. COSTUREIRA (8060327): Necessário prática com máquina reta e overloque. Confecção de fantoches educacionais. Trabalho de segunda a sexta-feira das 07h às 17h. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COZINHEIRO (A) (8037859): Necessária experiência na função. Sexo e escolaridade indiferentes. ELETRICISTA III (8081718): Possuir vasto conhecimento e experiência na área subestação. Curso técnico na área de elétrica. Vaga masculina. Ensino médio completo. ELETRICISTA AUTOMOTIVO (7974610): Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (8073234): Vaga para trabalhar em Itapira. Responsável pela manutenção elétrica preventiva e corretiva de motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais, analisa as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplica testes de funcionamento. Interpreta desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e cabeamento estruturado. Conhecimento e cursos das normas NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio completo e curso de Eletricista e Manutenção Industrial. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO I (8041832): Instalar fiações, quadros de distribuição, tomadas interruptores e iluminação nos edifícios da fábrica. Participar da manutenção preventiva e corretiva de sistemas elétricos, seguindo as orientações do eletricista responsável. Realizar manutenções regulares em sistemas elétricos, identificando e corrigindo problemas como falhas em circuitos e sobrecargas. Interpretar e seguir esquemas elétricos e plantas baixas para assegurar que as instalações estejam de acordo com os projetos. Vaga masculina. Ensino médio completo com Certificado em Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. NR-10. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO III (8041814): Realizar manutenção preventiva e corretiva elétrica de baixa e alta tensão em máquinas e equipamentos elétricos, como fornos, máquinas de fundir, transportadores, motores, painéis de controle, sistemas de resfriamento e alta tensão como transformadores, disjuntores, barramentos e outros equipamentos elétricos. Identificar e solucionar problemas elétricos usando ferramentas de diagnóstico. Interpretar esquemas elétricos, diagramas manuais de operação. Garantir que todos os procedimentos de segurança sejam seguidos, minimizando riscos de acidentes. Trabalhar em conjunto com outros departamentos para resolver problemas relacionados a eletricidade. Manter registros de manutenção, inspeções e reparos realizados. Participar da modernização de equipamentos e sistemas elétricos. Vaga masculina. Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica ouárea correlata. ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (8041749): Responsável pela coordenação de atividades de manutenção elétrica de baixa e alta tensão, ser responsável por liderar e gerenciar as atividades de manutenção elétrica nas subestações de energia elétrica, como também as atividades de manutenção nos equipamentos do setor de fundição, orientar a equipe de manutenção predial garantindo a eficiência, segurança e confiabilidade dos sistemas elétricos. Atuar junto a equipe de PCM no planejamento de atividades de manutenção preventiva e preditiva e implementação de melhorias. Vaga masculina. Ensino técnico ou Superior em Engenharia Elétrica ou áreas correlatas. INSTALADOR DE ALARMES (8046315): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes e equipamentos de segurança, reportando diretamente ao gestor da área. Necessária formação técnica inerente a função e conhecimento das NR’S – 11 e 35. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (8015394): Experiência e conhecimento em produtos eletrônicos, instalar sistemas de segurança, como alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso, portão eletrônico e câmeras. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CNH: B. MARCENEIRO (8075816): Necessário experiência com móveis planejados. Ensino médio completo. Vaga masculina. MECÂNICO AUTOMOTIVO (8082358): Realizar reparos automotivos em suspensão, motor, câmbio, diagnóstico em injeção eletrônica, reparos em geral. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (8062185): Retirada e instalação de equipamentos industriais (válvulas e instrumentos), abertura e fechamento de equipamentos. Zelar pela organização de oficina e local de trabalho. Experiência na função comprovada. Vaga masculina. CNH: B. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO III (8082114): Realizar manutenção preventiva e corretiva em máquinas de fundição, fornos, moldadores e equipamentos auxiliares. Diagnosticar falhas mecânicas e propor soluções eficazes para a resolução de problemas. Executar reparos e ajustes em componentes mecânicos, hidráulicos e pneumáticos. Participar na implementação de melhorias e inovações que aumentem a eficiência e segurança do setor. Substituir peças desgastadas antes que causem falhas. Montar e desmontar máquinas e componentes para reparos ou substituições. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e Curso técnico na área. MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (8033758): Realizar a instalação, limpeza e reparo de sistemas de climatização e ar-condicionado. Foco em serviços ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B MECÂNICO DE UTILIZAÇÃO (8077231): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Manutenção de fornos de fundição de ferro e alumínio. Instalação de máquinas em mudanças de layout, operação e manutenção de sistema de ar comprimido, resfriamento de águas, incêndio, exaustão e insuflamento térmico, geradores de energia e sistemas prediais, antipoluição e água pluvial. Suporte em atividades de manutenção fabril , administrativa, de telhados e reposição de peças. Conhecimento em pneumática, hidráulica, ajustagem mecânica e leitura de desenhos técnicos. Desejável experiência em refrigeração industrial. Vaga masculina. Formação técnica em Mecânica ou Mecatrônica. MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS (8075880): Experiência na função de montador de móveis planejados. Ensino médio completo. Vaga masculina. MOTORISTA DE CAMINHÃO (8069095): Trabalhar no transporte de gesso, placas e perfil, atuar na loja e nas entregas junto com auxiliar. Trabalho exige esforço físico. Não necessário conhecimento na área. Vaga sexo masculino. Ensino médio. CNH: D. MOTORISTA DE CAMINHÃO (8077732): Dirigir caminhão, Operar Munck e movimentar carga. 5 anos de experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (8043276): Habilidade de operar veículo pesado e equipamentos, caminhão rollon e julieta, saber se comunicar para interagir com clientes, curso de MOPP. 24 meses de experiência na função. Local de trabalho Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: E. MOTORISTA DE CAMINHÃO ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS (8054440): Transportar cargas em rodovias nacionais e internacionais, verificar condições de funcionamento do veículo, examinar plano de viagens e características das cargas. Cumprir legislação de trânsito. Ter experiência como motorista Trunck. Ter CNH C, D ou E. ensino fundamental completo. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8079571): Movimentar e armazenar o produto acabado, insumos e paletes de maneira segura, conforme especificações solicitadas nos procedimentos operacionais. Conservação e cuidados especiais com seu equipamento. Limpeza e organização da área. Necessário comprovação em carteira de 01 ano na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (8072087): Possuir boa dicção, gostar de atendimento ao público. Experiência comprovada na função. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. PROJETISTA DE MÓVEIS PLANEJADOS (8075902): Experiência na função de projetista. Ensino médio completo. Vaga masculina. SERRALHEIRO (8077342): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi: Construção e montagem de estruturas, armações, suportes fixadores e outros serviços tendo como materiais principais perfis de ferro. Serviços gerais de soldagem, traçagem, corte com ferramentas manuais e equipamentos mecânicos, bem como serviços relativos a montagem e instalações industriais, rebarbamentos manuais. Serviços de solda em geral tipo oxi-acetileno, argônio, elétrica, MIG, TIG, corte por plasma, entre outras. Saber operar máquinas tais como: dobradeira, guilhotina, furadeira de coluna, serra de fita, esmeril, grampos, gabaritos, compasso e outros necessários para os trabalhos específicos. Experiência de 06 meses. Certificação em soldas. Vaga masculina. Ensino médio completo. SERRALHEIRO (8068542) : Vaga de serralheiro com experiência em montagem de estruturas metálicas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (8064081): Serralheiro arqueador, arqueador de molas e temperador de molas. Operador de mesa de corte (serralharia), serralheiro de alumínio, ferro, manutenção, metal, produção, industrial e de protótipo. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (8048456): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio. SERRALHEIRO II (8082117): Necessário possuir certificação em soldas. Efetuar serviços de soldagem em geral, construção e montagem de estruturas, armações, operar máquinas como dobradeira, furadeira de coluna, serra de fita e esmeril. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (8069778): Loja contratando com início imediato. Vendedora com experiência na função. Comunicativa, facilidade com redes sociais. Vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (8069993): Experiência em vendas, boa comunicação e atendimento ao público. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. VENDEDOR DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS (8058422): Vaga temporária, 180 dias. Experiência em vendas externas, conhecimento e domínio em informática (pacote office). Vaga sexo indiferente. Ensino médio incompleto. CNH: A.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

