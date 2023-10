Parque dos Ingás: Mogi Guaçu recebe o Circuito Sesc de Artes no dia 21 de outubro  

Mogi Guaçu vai receber, mais uma vez, a programação do Circuito Sesc de Artes com entretenimento e lazer para toda a família. O evento será no dia 21 de outubro, um sábado, das 16h às 20h, no Parque dos Ingás, com entrada franca. A programação prevê atividades nas áreas da música, arte, dança, teatro e cinema. Além disso, o local contará com uma praça de alimentação.

Realizado desde 2008, o circuito é promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) São Paulo em parceria com as Prefeituras e Sindicatos do Comércio. O projeto acontece ao longo de seis finais de semana, entre os dias 21 de outubro e 26 de novembro, em ruas, praças e parques de 123 cidades do Estado de São Paulo. A programação completa oferece 75 oficinas gratuitas, envolvendo 400 artistas das áreas de artes visuais, tecnologias, cinema, circo, dança, literatura, música e teatro para públicos de todas as idades.

Durante um dia em cada município, os artistas realizam os espetáculos, shows e oficinas com o objetivo de estimular o uso dos espaços públicos, como lugares fundamentais para o convívio social e a troca de experiências e aprendizados, favorecendo os encontros e os afetos em uma perspectiva do desenvolvimento humano por meio da arte e da cultura.

Oficinas

Construção de insetos gigantes em madeira arte no quintal: concebido pela arte-educadora Danny Leite, no qual a partir de brincadeiras com peças de madeira, as crianças aprendem sobre o ciclo dos insetos e suas importâncias na natureza.

Cinema em realidade virtual: o público acompanhará o filme Amazônia Viva, em realidade aumentada com o uso de óculos e fones de ouvido especiais, e viajará ao coração da floresta para entender a importância da preservação do local.

Brincando com os Kariris-Xocós: nesta oficina, serão apresentados contos, cantos e poesias por meio de teatros, números de música e dança, produzido por autores indígenas. Além disso, este encontro o público embarca em um mundo desconhecido e interessante que mostra o dia a dia dos kariri-xocó, povo historicamente originário de Alagoas.

Gigantes modernistas: Com grandes bonecos divertidos, estruturas infláveis, e passos de dança, a companhia Pia Fraus apresenta obras e artistas do movimento modernista brasileiro.

Pastoras do Rosário: formado por oito mulheres pretas e idosas, o grupo coral Pastoras do Rosário surgiu em torno da Comunidade do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, mostram um repertório com sambas das décadas de 90 e 2000.

Dj Simoníssima: a educadora e pesquisadora, Simoníssima vai tocar ritmos brasileiros, como samba, coco, carimbó, lambada, frevo e baião, que integram uma seleção musical que representa diversas partes do país.