ParkShopping Mogi Mirim recebe Festival do Morango, Churros & Chocolate a partir desta sexta (25)

O morango está entre as frutas que o brasileiro mais aprecia. E a Base2 – em parceria com o ParkShopping Mogi Mirim – aproveita a época de safra da fruta para realizar o Festival do Morango, Churros & Chocolate neste próximo final de semana, dias 25, 26 e 27 de agosto, de sexta-feira a domingo, com atrações para toda a família e várias delícias.

É a primeira vez que a Base2 realiza o evento em Mogi Mirim, que terá uma área especial de sobremesas, com várias opções de churros, frutas com chocolate, waffles, bolos, pastel doce, dadinhos de tapioca com morango e muito mais, como o exclusivo chopp de morango.

Antes dos doces, quem preferir os salgados, poderá escolher opções como hambúrguer, churrasco, lanches variados, torresmo de rolo e os mais estrelados food trucks paulistanos, e também cerveja artesanal variada.

Além das atrações gastronômicas, uma área kids será montada com brinquedos infláveis para as crianças, com opções de pagamento de valor unitário ou passaporte válido para o dia todo. Os pets também serão bem-vindos ao evento.

Agenda Musical

Para completar a diversão, uma agenda de apresentações musicais com cantores e bandas de diferentes gêneros musicais. Na sexta-feira, dia 25, a cantora Val Pinheiro abrirá a agenda de shows às 19h30, interpretando as músicas de Marília Mendonça.

No sábado, dia 26, Nathália corte faz um tributo à Cassia Eller, às 14h. Às 16h30 será a vez do Echoes Pink Floyd. Para encerrar a noite, Um Especial anos 80, com a banda Hemisfério Rock, às 19h30. E no domingo, dia 27, a primeira apresentação será às 14h, com o grupo Country Stories, seguido por um Especial Capital Inicial, às 16h30, com a banda Ouro Preto. O especial Tim Maia com a banda Monalizza, encerra a agenda de apresentações às 19h30.

“O ParkShopping Mogi Mirim recebe mais um evento importante e de lazer com qualidade para todos os visitantes da região. Temos certeza que será um sucesso”, confirma Vivian Ferrari, Coordenadora de Marketing do ParkShopping Mogi Mirim.

A entrada para o evento e estacionamento serão gratuitos. A estrutura do Festival funcionará no Estacionamento do empreendimento nos três dias, sempre das 12h às 22h.

“O ParkShopping Mogi Mirim segue o trabalho de intensificar as parcerias que permitam a movimentação da economia regional com o oferecimento de eventos que atraem as famílias para um local que oferece as melhores opções de consumo, com conforto e segurança”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

Festival do Morango, Churros & Chocolate no ParkShopping Mogi Mirim

Data: de 25 a 27 de agosto de 2023.

Horário: das 12h às 22h.

Local: Estacionamento.

Entrada gratuita.

